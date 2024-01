Lula brinca sobre participação no BBB24 após dica com mão de quatro dedos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou no clima do anuncio dos participantes do Big Brother Brasil 24, nesta sexta-feira (5/1), e comentou uma publicação no X (antigo Twitter) sobre ser um possível participante do programa.

Uma das dicas dadas sobre os participantes do reality é um mural com marcas de mãos deles pintadas de tintas. Em uma das mãos aparece um dedo a menos, o que com que internautas brincassem se tratar da mão de Lula. “Quebra tudo presidente Lula”, escreveu a internauta na plataforma ao compartilhar o print do vídeo.

O perfil de Lula repostou a publicação e respondeu em tom de brincadeira: “Mas é a mão direita ou esquerda?”. O presidente da República perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho no ano de 1964.

Mas é a mão direita ou esquerda? https://t.co/riJr6QAOUX — Lula (@LulaOficial) January 5, 2024

A edição de 2024 do programa terá início na próxima segunda-feira (8/1).

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori