BBB 24: saiba quem é Vanessa Lopes, camarote nascida no DF

A influenciadora digital Vanessa Lopes é a nova confirmada no camarote do Big Brother Brasil 24. A jovem de 22 anos se destaca como dançarina e criadora de conteúdo, com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais — mais de 13 milhões no Instagram e 30 milhões no TikTok.

Nascida em Brasília e criada em Recife (PE), Vanessa sempre foi ligada às artes e aos esportes. Por hobby, começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos. O conteúdo foi se espalhando pela internet e, hoje, além das coreografias virais, a influenciadora destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, universo fitness e rotina familiar.

O carisma e a constância da jovem são apontados como a chave para o sucesso da influenciadora nas plataformas digitais, chamando atenção de grandes artistas como Anitta e Pedro Sampaio.

Entrando solteira na casa, Vanessa afirma ser bastante ponderada nos relacionamentos. “Sou uma pessoa muito criteriosa, então não sei se me apaixonaria”, destaca ela, que deixa claro que só quer se divertir e aproveitar as oportunidades que a vida lhe der.

Entre outros destaques na carreira da jovem, que morava no Canadá antes de dedicar-se a vida de influenciadora, Vanessa arriscou-se como cantora e gravou um single inspirado na Copa do Mundo, ao lado de Gabily, que contou com a participação de Vini Jr. e Neymar como “dançarinos”. Ainda ao lado da amiga, a jovem passou por apuros na França ao ser repreendida por uma policial enquanto gravava um vídeo na Torre Eiffel.