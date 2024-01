Cantora e ex-BBB Marvvila lança segundo bloco de projeto audiovisual

Nesta sexta-feira (5/1), a cantora e ex-BBB, Marvvila lança o segundo bloco do projeto audiovisual Só VVamo, ao todo, o projeto terá quatro partes. O volume dois contém cinco faixas, sendo elas três inéditas e duas regravações em parceria com Léo Santana e Buchecha. O audiovisual está disponível em todas as plataformas digitais e no canal do Youtube oficial da artista.

O destaque do segundo bloco é a música em parceria com o cantor e compositor Léo Santana, intitulada Flashback. A composição já foi lançada pela cantora em 2019, quando ainda se apresentava como artista pop. Agora, a canção ganha sonoridades do axé baiano.

Nas redes sociais, Marvvila comemorou o lançamento do EP. "Vveio aí minha música com O Gigante da Bahia. Flashback tá no mundo junto com mais quatro faixas do volume 2 de Só Vvamo, uma delas com o brabo, Buchecha, que eu também sou fã! Todas disponíveis nas plataformas de música pra vocês ouvirem muito bebês. Só Vvaiiii!" enfatizou a cantora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARVVILA (@marvvila)



Na colaboração com Buchecha, a artista passeia pela história do funk ao realizar um medley com as canções Dessa vez (MC Sabrina), Ritmo perfeito (Anitta) e Quero te encontrar (Claudinho & Buchecha). Já as três canções inéditas são pagodes românticos intitulados Minha condição, Colecionando erros e Aproveita.