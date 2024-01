Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (8/1)

O domínio da mente

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura



Ótimo seria se soubéssemos pensar direito, em vez de nossas mentes serem como um tropel de cavalos desbocados, de pensamentos que parecem se pensar sozinhos, a despeito de haver em cada um de nós o ser interior, capaz de potencialmente ser a alma pensadora, dona e senhora desse terreno hostil que hoje em dia é a mente de nossa humanidade.

Para estimular o desenvolvimento de certo domínio do ser interior que tu és sobre a mente, que há de ser teu instrumento, e não uma terra sem lei, toma uns instantes de cada dia para, de olhos fechados, olhar a imagem mental de tuas mãos, e as mexer à vontade.

Faz esse exercício na vigília, e em algum momento de teus sonhos, te lembra também de fazer o mesmo, observar tuas mãos e as mexer, porque é pelo uso intencional de tuas mãos que um dia dominarás tua mente.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O autoconhecimento é uma obra em andamento, nunca é suficiente, e inclusive é mutável, tanto quanto é mutável sua experiência de ser. Você não precisa parar tudo para se conhecer, é um exercício sobre a marcha.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite transformar as suspeitas em certezas, porque é assim que se cometem os maiores equívocos, aqueles que são difíceis de consertar depois de cometidos. Se suspeitas houver, procure investigar, sem apego aos resultados.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A propaganda que as pessoas fazem de si mesmas, às vezes adota ares ridículos, de tão exagerada que é. Essa é uma boa maneira de você aprender a utilizar meios mais discretos, e mais eficientes também, para sua propaganda.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todo mundo sabe que é melhor não criar grandes expectativas, porque é certo que os resultados nunca seriam à altura da imaginação. Porém, como as expectativas têm uma emoção própria e deliciosa, continuam sendo grandes.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se todos os sonhos se realizassem, você seria uma pessoa feliz? A pergunta é apenas uma hipótese, porque muito provavelmente você, tal qual todas as pessoas, sonha mais do que se poderia realizar numa só vida.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É totalmente possível errar a respeito do caráter alheio, porque em muitos casos o encantamento obnubila o discernimento, e sua alma só enxerga o que quer, ou o que lhe convém num determinado instante. Correções.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando as questões que normalmente não merecem grande atenção, porque funcionam quase que automaticamente, começam a pifar todas juntas, como se tivessem conspirado, é hora de a alma aceitar isso como um sinal e descansar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Cada subterfúgio que você utilizar agora para acelerar o usufruto de seus desejos, será um tiro que sairá pela culatra num futuro nada distante. Evite a ansiedade, prefira demoras a acelerar o curso das coisas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É inevitável termos de nos deparar com o resultado do que fizemos e expressamos no passado, e isso nem sempre significa um castigo, às vezes os resultados são auspiciosos também. De todo modo, requer cuidado.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As emoções que ficam guardadas adotam vieses exagerados, porque ao não serem expressas não encontram tampouco uma via de normalização, são como feras selvagens enjauladas. Melhor se livrar delas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É normal que as pessoas demarquem territórios, e que de alguma forma nossas almas fiquem presas dentro desses limites, como se fossem objetos de decoração. Isso oprime a alma e requer atenção, para encontrar soluções.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Enquanto não encontra o momento certo para conversar essas coisas que estão entaladas em sua garganta, o melhor a fazer é, pelo menos, evitar ficar ruminando emoções que, depois, na hora da expressão, vão atrapalhar.