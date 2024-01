BBB 24: Nova dinâmica vai colocar 2 pipocas na casa escolhidos pelo público e 6 pela casa

Após a divulgação da primeira lista com 18 participantes para o BBB edição 2024, sendo 12 pipocas e 6 camarotes, o programa anunciou nova dinâmica neste domingo (7/1) para completar o time que terá 26 participantes.

"Até o fim do programa de amanhã, teremos 26 moradores nela. Uma parte dessa turma já foi apresentada, [...] e está na hora de começar a escolher os últimos participantes. Temos 13 candidatos. Eram 14, mas ontem, durante o confinamento no hotel, uma candidata desistiu”, disse o apresentador.

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt no Fantástico, pelo novo sistema de votação, dois participantes serão escolhidos pelo público através de votações no GShowe e vão entrar com imunidade para o primeiro paredão. Os outros 6 participantes serão escolhidos ao vivo pelos jogadores que já estão no elenco do BBB 24.