BBB 24: Saiba quem é Yasmin Brunet, a nova camarote

A modelo Yasmin Brunet é filha de Luiza Brunet e do empresário argentino Armando Fernandez e foi confirmada como camarote do BBB 24, nesta sexta-feira (5/1). A modelo usou um software para apagar todas as publicações do X (antigo Twitter) antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Yasmin foi casada com o surfista Gabriel Medina. Os dois se separaram em janeiro de 2022, após quase dois anos juntos. À época, ela foi barrada de ir acompanhar o então marido nos Jogos Olímpicos de Tóquio e acusou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de perseguição.



Durante o casamento, Brunet brigou com a ex-sogra. A mãe de Medina não aprovava a relação do hoje ex-casal. Evangélica, se incomodava com a espiritualidade de Yasmin e não gostou quando o filho parou de comer carne.

Yasmin foi casada durante com o também modelo Evandro Soldati. Os dois ficaram juntos de 2005 a 2012, quando anunciaram a separação.

Nos últimos dias, a modelo viveu um affair com MC Daniel. Os dois foram vistos juntos em várias ocasiões.

Yasmin já polemizou nas redes sociais em várias situações, como quando comentou uma tragédia no show do rapper americano Travis Scott, em que 10 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Na ocasião, a modelo pediu cuidado a seus seguidores sobre o tipo de música.