Lembra dele? Saiba por onde anda Vinicius Valverde, ex-repórter do BBB

Nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro, estreia o BBB 24. Ao longo dos anos, o reality passou por diversas mudanças, principalmente no time de repórteres e apresentadores. Um nome que se destacou logo nas primeiras edições do programa, foi Vinicius Valverde.

Ele foi repórter do Big Brother Brasil durante 10 anos, deixando a atração em 2016, quando foi substituído pela humorista Dadá Coelho. Vinicius costumava aparecer nas ruas, onde conversava com o público sobre os desdobramentos do reality. Ele também apresentava algumas ações e provas dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Nesta semana, inclusive, Boninho resgatou um vídeo do BBB 14, onde Vinicius Valverde comandava uma prova que contou com a participação de Tatá Werneck. Na época, a artista entrou no reality interpretando Valdirene, sua personagem em Amor à Vida. Relembre:

Por onde anda Vinicius Valverde, ex-repórter do BBB?



Fora do BBB, Vinicius Valverde continuou trabalhando na TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, até 2018. Depois disso, ele chegou a se candidatar a deputado federal de São Paulo pelo PSB, mas não venceu. Na época, o jornalista recebeu cerca de 17 mil votos.

Atualmente, Vinicius Valverde comanda o jornal A Hora do Vale, que está no ar desde outubro de 2021 na TV Thati, uma afiliada do SBT que cobre o Vale do Paraíba e o litoral norte de São Paulo. Nas redes sociais, o jornalista foi questionado se toparia voltar a ser repórter do BBB e respondeu:

“Vixi… tô melhor aqui, no SBT. Aqui eu fico “de olho” nas notícias importantes de verdade… BBB é uma grande brincadeira”, respondeu ele, que também compartilhou um vídeo reunindo momentos da época em que trabalhava no reality show.



“Para quem está vindo me visitar porque mais um BBB vai começar… alguns dos bons momentos do show do qual fiz parte por 10 anos ao lado do Pedro Bial e de tantos craques… Sucesso @tadeuschmidt @jbboninho e equipe”, escreveu Vinicius.

Sobre a mudança do entretenimento para o jornalismo, o ex-repórter do BBB explicou em uma entrevista ao UOL: “A minha saída da Globo teve a ver com uma proposta de jornalismo, mas sem uma compensação financeira, aí acabou não dando certo. São essas coisas da vida. A proposta do SBT foi muito interessante, exatamente pelo início do trabalho aqui no Vale do Paraíba. A repercussão tem sido maravilhosa. […] Está melhor do que a encomenda, muito melhor do que eu poderia imaginar ou ansiar”, declarou ele.

