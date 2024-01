BBB 24: edição dos endividados começa nesta segunda-feira (8/1)

Em Dezembro, Boninho declarou: ""O público pediu e a gente vai trazer um BBB mais popular. uma das perguntas essenciais era: ‘Você está devendo no SPC? Então pode entrar'", disse o diretor.

Boa parte dos participantes do reality mais assistindo do país está passando por uma fase complicada, envolvendo dívidas e durante o Comic Com Experience, no ano passado, Boninho disse que estava atrás de participantes que estivessem com o nome no SPC para integrar o elenco e essa atitude vai de encontro a um pedido dos telespectadores que queriam pessoas comum no elenco desse ano, porque em edições anteriores o elenco tinha influencers, médicos, modelos, advogados e não pessoas do público comum, dessas que ralam muito para pagar os boletos.

E isso faz um enorme sentido, porque pessoas que precisam mais, com certeza terão mais interesse em jogar que mostrar o corpão sarado, falar das viagens internacionais e também mostrar as novidades do mercado das harmonizações faciais.

E cá entre nós, muitos telespectadores se identificarão com os endividados afinal, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em junho de 2023, 71,45 milhões de brasileiros estavam com dívidas, o que representa 43,78% da população adulta do país.

Seria interessante ter no camarote também, famosos que estejam passando por situação similar, com casas em processo de leilão, dívidas milionárias que poderiam transformar o programa em uma enorme busca do ouro, que segundo consta ultrapassará 3 milhões nessa edição, que já é um bom começo para melhorar o score no SERASA e dormir mais tranquilo.

