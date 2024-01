BBB 24: Gabriel Medina tem ex-esposa e duas ex-affairs no reality

O surfista e atleta brasileiro Gabriel Medina pode não estar entre os membros do camarote do BBB 24, no entanto, seu nome poderá ser muito lembrado dentro da casa por algumas participantes. Medina já foi casado com a modelo Yasmin Brunet, que está no elenco do programa. Pouco tempo após o divórcio dos dois, ele foi flagrado beijando a influenciadora digital Vanessa Lopes, que também está no BBB24.

Yasmin e Vanessa inclusive tem um "histórico difícil" justamente pela relação da influencer com Medina. Nas redes sociais, o surfista chegou a curtir uma postagem de Vanessa falando sobre a ida dela para o BBB, o que muitos internautas entenderam como uma demonstração de torcida para a influenciadora.

Além das duas participantes que já estão no BBB 24, uma das 'pipocas' que integra o 'Puxadinho' afirmou em entrevista ao gshow que Medina está lista de atletas famosos com quem já ficou. Caso Carolina seja escolhida para entrar na casa, a casa poderá ter mais uma "ex" do surfista.

Na lista de participantes do "Puxadinho" ainda existem duas meninas, Giovanna e Isabelle, que sinalizaram nas entrevistas de que o surfista está entre os famosos que elas mais tem "crush".

Nas redes sociais, muito brincaram sobre o fato de que o nome de Medina poderá estar em pauta por muitas pessoas no BBB 24.

Veja algumas reações nas redes sociais:

