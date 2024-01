Começam as gravações da última temporada de "Stranger Things"

Após quase dois anos da última temporada da série Stranger Things, a Netflix anunciou o início das filmagens da quinta e última temporada do programa em Atlanta. A produção, criada pelos Irmãos Duffer em 2016, quebrou o recorde de audiência da Netflix após a estreia da quarta temporada, em 2022, e é um dos títulos mais populares da plataforma.

A fotografia de divulgação do início das gravações retrata muito mais do que apenas o elenco. Rostos conhecidos, que até então não estavam confirmados na última temporada, permanecem em cena. A presença da atriz Sadie Sink, que interpreta Max, chama a atenção devido ao final incerto da personagem na quarta temporada. Outro ator que também é válido destacar é Jamie Campbell Bower, o famoso Vecna, que aparece no fundo da imagem. A atriz Linda Hamilton, estrela de O exterminador do futuro, é o rosto novo confirmado durante o evento Tudum! da Netflix em São Paulo.

Em entrevista para a revista GQ, o ator Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler, conta que a nova temporada deve estrear apenas em 2025. "Eu nem acredito que já estamos na 5ª temporada, eu terei 22 anos quando ela sair, eu acho, e eu comecei a trabalhar na série quando eu tinha 12 anos. Isso é insano", destaca o jovem. "Eu poderei beber com Gaten [Matarazzo], Caleb [McLaughlin] e Noah [Schnapp] e com todo o elenco na estreia de Stranger Things 5. Não dava para dizer isso na estreia da série", completa.

A série é uma das mais populares do mundo no quesito de título original da Netflix. A produção não se restringe apenas ao audiovisual, mas conta também com toda uma rede de lojas em diversos países e e uma comunidade fiel que acompanha diariamentes as novidades e atualizações das vidas dos atores. Segundo os Irmãos Duffer, a quinta será a última tmeporada da produção.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra