Fotógrafo conta bastidores de clique da Lua que ganhou reconhecimento da Nasa

A Lua Crescente surgindo por trás e "abraçando" o Monte Viso, nos Alpes Cócios. No centro, a Basílica de Superga, em Turim (Itália), como se estivesse emoldurada por todo o restante do cenário. Foram seis anos de tentativas para que a foto espetacular fosse feita. "Foi preciso montar todo o equipamento e configurar a câmera. O tempo para a captura da imagem era curto. A primeira tentativa ocorreu em 2017. Consegui o registro às 18h52 de 15 de dezembro de 2023", contou ao Correio o fotógrafo Valerio Minato, 42 anos, morador de Turim. A foto foi selecionada pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, como a imagem do Natal de 2023.

Minato se recorda do sentimento de emoção pura ao perceber que teria resultado. "Quando a lua começou a se sobrepor a Monte Viso no ponto exato que eu havia planejado, comecei a pensar: consegui! Quando tudo estava perfeitamente centralizado — a montanha e a basílica —, dei um grande suspiro de alívio! Finalmente deu tudo certo!", lembra.

Confira a imagem:

O fotógrafo vive em Turim ha 18 anos. Em 2017, quando caminhava pelas colinas ao redor da comuna de Chivasso, percebeu que era possível fotografar a Basílica de Superga e o Monte Viso em um mesmo enquadramento. "Nos meses seguintes encontrei então as posições para o alinhamento perfeito", disse. A Lua Crescente foi a cereja do bolo.