Renascer: Saiba qual filho de José Inocêncio morre na novela

Escrito por Bruno Luperi, o remake de Renascer, obra de Benedito Ruy Barbosa, estreia no próximo dia 22 de janeiro, substituindo Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. A trama gira em torno do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Na história, o produtor de cacau tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e o caçula, João Pedro (Juan Paiva). O fazendeiro, no entanto, não tem uma boa relação com o filho mais novo, já que seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos) morreu durante o parto do menino.

Qual filho de José Inocêncio morre em 'Renascer'?

E não é apenas Maria Santa que morre em Renascer. Na história original, um dos filhos de José Inocêncio também acaba falecendo no decorrer da trama. Na ocasião, quem morre é José Venâncio.

Na versão de 1993, o autor antecipou a saída do rapaz da novela por conta do intérprete, Taumaturgo Ferreira, que se envolveu em brigas nos bastidores. A solução encontrada por Benedito Ruy Barbosa, foi ‘matar’ o personagem.

Na trama original, José Venâncio foi morto em uma tocaia feita para o seu pai, José Inocêncio – que naquela época, foi interpretado por Antônio Fagundes. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, a história se repetirá no remake. Rodrigo Simas, inclusive, já teria sido avisado de que não ficará até o fim da novela, que terá 197 capítulos e terminará em 6 de setembro.

