Novela esnobada pela Globo, Páginas da Vida viraliza na web

Tudo começou com uma trend na rede social X, ex-Twitter, relembrando os barracos icônicos das novelas de Manoel Carlos, que ano passado completou 90 anos. E muitas surpresas surgiram nessa brincadeira na web.

A primeira delas, foi os internautas resgatarem inúmeros barracos de uma novela do Manoel Carlos, que nunca foi reprisada na Globo: Páginas da vida! É bem verdade que a trama foi reprisada em 2021 pelo VIVA, mas essa comoção com a trama é inédita, nem na reprise do canal pago teve isso.

A segunda surpresa é que duas vilãs dessa novela caíram novamente nas graças dos noveleiros: Sandra, defendida por Danielle Winits, e Alice, por Regiane Alves.

Em entrevista à Quem, em 2012, Danielle Winits comentou sobre a sua vilã, que era desesperada pelo filho do patrão que ela morava.

"Já corri atrás, já tive amor platônico, mas nada como a Sandra. Ela é obsessiva, precisa de tratamento. Já desprezei também, não sou de cozinhar em banho-maria. Mas não fui de deixar tantos sofrerem assim. Quer dizer, espero que não! Mas o sofrimento também faz parte da vida", comentou na época

