'Quatro por Quatro' é cotada como substituta de 'Mulheres de Areia', na Globo

Mulheres de Areia (1993) atualmente está em cartaz no início das tardes da Globo. Embora esteja em sua terceira reprise, a obra, que foi protagonizada em dose dupla por Gloria Pires, continua em crescimento na audiência – mesmo há quase sete meses no ar -, e já ganhou algumas novelas apontadas como substituta.

Segundo informações do portal Notícias da TV, uma reexibição de Quatro por Quatro, escrita por Carlos Lombardi, e exibida entre 1994 e 1995, teria sido defendida pelo alto escalão da emissora carioca para ocupar o horário da Edição Especial. No entanto, até então, nada foi definido sobre o assunto.

Em tempo, Mulheres de Areia possui previsão de término para meados de março. Em virtude do sucesso em audiência, a trama está sendo transmitida quase na íntegra, com poucos cortes. O saldo positivo, inclusive, têm superado até mesmo Paraíso Tropical, que vai ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, no Ibope.

Protagonizada por Letícia Spiller, Elizabeth Savalla, Cristiana Oliveira e Betty Lago, Quatro por Quatro narra a história de quatro mulheres que selam um pacto de vingança contra os homens que as traíram e as fizeram sofrer.

