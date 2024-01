Ego Kill Talent está de cara nova, mas potente como sempre

Com sonoridade pesada e letras em inglês, a banda brasileira Ego Kill Talent se tornou conhecida ao redor do mundo. O grupo, formado em 2014 e com trabalhos lançados desde 2015, já dividiu o palco com grandes bandas de rock do cenário mundial, como System of a Down, Foo Fighters e Queens of the Stone Age. Desde o ano passado a EKT está oficialmente de vocalista nova, Emmily Barreto, conhecida por cantar com o Far From Alaska. Juntamente com o guitarrista e baixista Theo van der Loo, ela falou ao Correio sobre como tem sido a experiência de tocar com os rapazes.

Emmily Barreto está com a Ego Kill Talent desde meados de 2022, após o anúncio de que Jonathan Dörr estava de saída da banda. Dörr comandou os vocais da EKT desde o começo, em 2014. Segundo a vocalista, a dinâmica do dia a dia no novo desafio não é tão diferente do que acontecia na Far From Alaska, banda da qual faz parte desde o início, em 2012. “Com o EKT, a gente se vê todo dia. Nós moramos um do lado do outro, e quando a gente não se vê por três dias, é esquisito”.

O convite surgiu após Emmily e sua noiva estarem voltando do interior de São Paulo. Ela se recorda que as duas estavam no carro quando colocaram para ouvir uma música da Ego Kill Talent, e a cantora não economizou nos elogios: “Eu falava para a Ju: ‘amor, essa é a minha banda favorita. Você está ouvindo agora, é massa, né? Mas ao vivo, você não tem noção do que é. Parece que eles nasceram no palco.”

Três dias depois, Theo van der Loo ligou para Emmily. “Eu estava há um ano sem falar com o Theo”, relata a vocalista, que é natural de Natal, Rio Grande do Norte. “Meu telefone tocou e antes de eu atender, eu comecei a tremer, queria chorar. Ele me explicou a situação, e dois dias antes passou um pensamento na minha cabeça de fazer parte da EKT.”

Do outro lado, van der Loo conta que o nome da Emmily Barreto foi o primeiro a surgir após a conversa de despedida com Jonathan Dörr. “A última conversa com ele foi numa videoconferência, e quando ela terminou eu já estava pensando como que a gente caminha pra frente”, relata o guitarrista. “Nessa hora, a Emmily foi a primeira pessoa que eu pensei por conta do que a Ju falou: nós somos muito parecidos no palco. Tem uma coisa de energia, de visceralidade que a gente tem e que ela tem também”, explica.

Theo van der Loo conversou com o advogado da banda, que também trabalhou com a Far From Alaska, e ambos chegaram ao consenso que a vocalista seria ideal para “resolver as paradas dos shows nos Estados Unidos”. Mas o advogado avisou: “Se você botar a Emmily pra fazer esses shows, aí esquece. Não tem como você botar um cara depois, porque ela vai engolir.”

De acordo com van der Loo, a adaptação da banda com a Emmily se deu apenas no que se refere à tonalidade. Theo explica que o alcance vocal feminino é maior que o masculino. “A adaptação foi só em relação às músicas que já existiam, mas tem músicas que ficaram otimizadas com a Emi sem a gente mudar o tom”, afirma.

Desde que chegou, Emmily Barreto fez parte das gravações do EP mais recente da banda, Call us by her name, lançado em 2023. “Nesse caso, acho que a palavra não seria adaptação, mas sim um descobrimento”, afirma Theo van der Loo. “A gente acabou de viver isso. A Emi estava em Natal, visitando a família, e eu e o Rafa [guitarrista do EKT e do Far From Alaska], estávamos trabalhando em uma música”, relata Theo.

Os músicos se conhecem desde os 17 anos, e, segundo ele, sempre gostaram de compor músicas mais pesadas. No entanto, “quando a Emmily está, ela joga uma melodia no negócio que já vira outra coisa, e às vezes isso inspira a gente a fazer outras coisas”. Desde então, Theo van der Loo diz que nunca teve tanta curiosidade para saber o que a nova formação da banda faria juntos.

A Ego Kill Talent abriu os shows da banda norte-americana Evanescence na última turnê pelo Brasil. Acompanhando de perto, Amy Lee, vocalista e líder da Evanescence, elogiou bastante a EKT, especialmente a Emmily Barreto durante uma entrevista para a New York Magazine. “Começaram a me marcar loucamente”, relembra Barreto. “Eu achei legal porque ela estava seguindo a história. Falou que eu acabei de entrar na banda, que antes era um cara.

Na entrevista, Amy Lee se referiu à Emmily Barreto como uma it girl, termo que é utilizado para se referir a mulheres que criam tendências e que despertam o interesse das pessoas por conta de seu estilo e atitudes. “A gente conversou, tivemos vários papos com ela na turnê, e ela falou que achou que a banda foi muito corajosa em me chamar. Queira ou não, é você levantar uma bandeira”, afirma a vocalista.

Theo van der Loo e Emmily Barreto prometem que vem coisa nova da EKT por aí, e afirmam que Brasília é um destino certo para shows futuros. “A gente já tem bastante material novo, mas fica nesse pensamento de qual é a melhor forma de lançar”, conta van der Loo. “Eu gosto muito de Brasília, e já fui algumas vezes. A gente quer tocar em Brasília e começamos a tocar as novas músicas na turnê com a Evanescence, e foi incrível ver a resposta do público.”

