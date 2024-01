Cauã Reymond e Pabllo Vittar causam na web com interação: "vem"

Cauã Reymond deixou as fãs enlouquecidas nesta segunda-feira (8), após colocar seu tanquinho para jogo em uma foto ao lado de sua árvore de Natal. Na legenda, o galã da Globo aparece só de bermuda e todo suado. Ele avisa que “está muito cansado” para desmontar a árvore.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores se ofereceram para dar uma ajudinha e desmontar a árvore. Contudo, um comentário em especial chamou a atenção de todo, inclusive do próprio Cauã. Pabllo Vittar, sem papas na língua, logo disparou: “ Me chama que eu desarmo, vida”, pediu a cantora.

E o ator não pensou duas vezes e logo tratou de responder: “Vem”, escreveu ele, utilizando emojis de coração e de risadas. Os fãs, é claro, logo começaram a reagir à interação dos dois nos comentários da publicação.

“Pabllo Vittar nos representando”, comentou um internauta. E tiveram alguns comentários mais atirados: “Se eu desmontar pra você, você monta em mim?”, perguntou mais uma. “As bolas eu guardo”, ironizou outro.

“Pronto, vou ter sonhos eróticos com árvores a semana toda”, avisou um fã. Até mesmo o perfil oficial da TV Globo entrou na brincadeira: “Se me chamar, eu desmonto facilmente”, escreveu a conta da emissora, arrancando boas risadas do galã.