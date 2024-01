'Se pá um podcast': primeiras impressões dos participantes do BBB 24

Para alguns, o ano não começa antes do carnaval mas, para os amantes do entretenimento e dos realities, como os membros do Se pá um podcast, o ano não começa enquanto não há um BBB na tela da TV.

O BBB 24 começou na última segunda-feira (8/1) em uma edição repleta de novidades e cheia de participantes: 26 ao todo! Nesse clima de expectativa para uma edição que renda bastante, os apresentadores Ronayre Nunes, Camilla Germano, Pedro Ibarra e Isabela Berrogain, se reuniram no Se pá um podcast para comentar sobre o programa.

Em uma tierlist, cada participante foi colocado em uma das categorias: "Já pode dar o prêmio", "potencial vilão", "vai render no BBB", "não fede nem cheira", "vai ser planta" e "primeire eliminade".

A decisão para a escolha da categoria tinha que ser unanime entre os apresentadores e levar em conta as ações dos participantes no programa de estreia e previsões sobre o que pode entregar no reality.

Assista ou escuta o 36º episódio do Se pá nos links: