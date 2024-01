Ex-vegana come uma barra de manteiga e 22 ovos por dia: "Curada"

Uma mulher norte-americana chamada Bella viralizou nas redes sociais após revelar que come todos os dias uma barra de manteiga e 22 ovos há cerca de cinco anos. Após ser vegana durante seis anos, a mulher decidiu se tornar carnívora novamente e diz que este plano alimentar a curou de várias doenças, como eczema, psoríase, acne e rosácea.

De acordo com Bella, são 10 ovos fritos já pela manhã, e no almoço e jantar ela sempre come carne com mais 12 ovos — seis em cada refeição. A publicação gerou bastante controvérsia, alguns usuários questionaram o quão saudável pode ser uma dieta com tantos ovos e manteiga. Já outros relataram casos semelhantes em que ficaram curados de doenças ao passar de uma dieta vegana para uma carnívora.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori