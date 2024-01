BBB 24: saiba os times de futebol queridinhos dos participantes

Quando o assunto é esportes, o gosto pelo futebol é quase unânime e, no Big Brother Brasil 24, que estreou na segunda-feira (8/1), não é diferente. Considerado por muitos como a paixão nacional, costuma estar presente em diálogos e interações dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Dos 26 jogadores do reality, seis são torcedores do Flamengo, que lideram o ranking de times mais queridos dentro do confinamento do BBB 24. Fernanda, Leidy Elin, Lucas Luigi, Raqueli, Vanessa Lopes e Yasmin Brunet estão na lista da torcida do time rubro-negro carioca.

Na cola do Flamengo, seis times aparecem em seguida no ranking, somando dois torcedores cada um. São eles: Bahia, conhecido pela sua vibrante torcida e identidade única, conquistou a simpatia de dois participantes na casa, Davi e Lucas Pizane; Corinthians, que conta com a torcida de Beatriz e Nizam; Cruzeiro, que tem Giovanna e Michel como torcedores; Palmeiras, também marcou presença na preferência dos participantes, tendo o cantor Rodriguinho Vinicius Rodrigues na torcida e o Vasco, com Juninho e Lucas Henrique.

O Atlético-MG também aparece no ranking, com a torcida de Deniziane, que venceu a prova do líder nesta semana; o CRB conta com a torcida de Giovanna Pitel; o Internacional tem a torcida de Matteus; O Remo, clube esportivo brasileiro de Belém tem a torcida de Alane; o Santos tem a torcida de MC Bin Laden, que já visitou o clube do time e o São Paula conta com a torcida da cantora Wanessa Camargo.

Isabelle, Maycon, Thalyta e Marcus Vinicius não torcem para nenhum time.