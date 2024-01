Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (11/1)

As duas angústias

Data estelar: Lua Nova em Capricórnio

Duas angústias assombram nossa humanidade, uma delas é a que sobrevém à consciência nos momentos em que não temos domínio sobre o que nos acontece, e vamos parar no vazio subjetivo, olhando para trás e percebendo que perdemos algo muito valioso e ao qual nos apegamos, o conforto de termos tudo sob nosso controle, ou pelo menos imaginarmos com total confiança de que isso seja assim.

A outra angústia é a que sobrevém à consciência pela contemplação de que, motivados pela nossa ambição conquistamos grandes avanços materiais e prestígio social, e por isso temos agora muito a perder. Assim, em nossa constante subida do progresso, também sofremos a vertigem do precipício onde eventualmente cairíamos.

Não existe humanidade desprovida de angústia.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Neste momento sua alma está exposta, e por isso mais vulnerável do que nunca, mas isso é algo que, ao mesmo tempo, define a força de seu caráter, porque você não chegou até aqui e agora pela sua vulnerabilidade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mudar de ponto de vista é saudável, além de necessário, porque só assim você compreende melhor as pessoas com que se relaciona, sem ter de brigar de forma constante para ver quem está com a razão. Pontos de vista.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma é informada de que para progredir do jeito que anseia seria necessário fazer apostas muito atrevidas, sem garantia de sucesso. Isso evoca medos que pareciam superados, mas que retornam à mesa do jogo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é o melhor momento possível para ajustar contas nos relacionamentos, de modo a se criar um ambiente de maior justiça, equilíbrio e harmonia, mesmo que para chegar a isso tenha de passar pelos conflitos.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os grandes caminhos começam com passos pequenos, sempre. Por isso, não tema arregaçar as mangas e se dedicar a fazer coisas simples, que pareceriam distantes das complicações que sua alma anseia em nome de progredir.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Responda positivamente ao impulso que o entusiasmo propõe, porque mesmo que os resultados não sejam objetivamente proveitosos, pelo menos você terá experimentado uma revitalização de seu ânimo, e isso não é pouca coisa.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tendo em vista a vontade de virar a mesa e se lançar a um caminho completamente novo, é preciso dar fechamento a tudo que você veio fazendo até aqui antes de colocar os pés numa trilha que, por enquanto, é desconhecida.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As reflexões, quando sinceras, ajudam a esclarecer muita coisa, mesmo que para se chegar a isso seja necessário doer um pouco por reconhecer os erros cometidos. Melhor esse reconhecimento do que a ignorância.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que fizer sua alma se sentir segura e confortável é o que precisa ser priorizado nesta parte do caminho, porém, tomando o cuidado para que seu conforto não seja incompatível com o conforto das outras pessoas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há esquecimentos que são convenientes, porque a alma não quer reviver experiências traumáticas, porém, não se pode usar esse recurso indiscriminadamente, porque de uma forma ou de outra, o passado é presente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Haverá sempre por aí alguém que tentará explorar você, oprimindo, pagando menos do que deveria, se aproveitando de sua boa vontade. Eventualmente, você pode sucumbir a isso, mas sem se tornar uma rotina.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma forma ou de outra, tudo que você quer realizar depende de bons contatos, e por isso se torna necessário você sair da toca, suspender a vontade de ser eremita, e se lançar a renovar a trama dos contatos.