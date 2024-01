Alexandre Correa denuncia irmã de Ana Hickmann à polícia sob grave acusação

Alexandre Correa registrou um boletim de ocorrência contra sua ex-cunhada, Fernanda Hickmann, nesta quarta-feira (10). O empresário acusou a irmã de Ana Hickmann de ter desviado uma quantia em dinheiro de uma das empresas em que ele é sócio com a loira.

Segundo informações do portal Notícias da TV, o caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia, na Lapa, localizado na Zona Oeste de São Paulo. No boletim, o empresário relatou que teria sido feito uma transferência bancária no valo de R$ 40 mil, destinado à conta dela.

Procurado pela reportagem, Enio Murad, o advogado de Alexandre Correa, assegurou que o ex-marido de Ana Hickmann é inocente das graves acusações feitas pela apresentadora, e ressaltou a denúncia feita contra a irmã dela.

"Enquanto Alexandre Correa vende objetos pessoais para sobreviver e sofre bullying público e nacional após ser injustamente acusado de desviar recursos de seu próprio patrimônio por sua esposa, a irmã da apresentadora apropria-se ilegalmente de R$ 40 mil (quarenta mil reais) de suas empresas e do lucro pertencente ao casal sem autorização do proprietário-sócio. Além disso, a indigitada senhora reside com o marido no imóvel do ex-casal, sem pagar aluguel ao legítimo proprietário", afirmou a defesa.

Em tempo, Alexandre Correa está sendo investigado pela acusação de desvio de dinheiro feitos por Ana Hickmann, que o denunciou por esquema de pirâmide e estelionato dentro das empresas que eles construíram em sociedade.

