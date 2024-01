Finalista, ex-BBB vira evangélica e ‘crucifica’ participação no reality: "Me arrependo de tudo"

Bruna Tavares, que foi terceira colocada do BBB 7, a edição histórica que foi vencida quase em unanimidade pelo empresário Diego Alemão, hoje em dia é evangélica, trabalha como manicure, e assumiu seu arrependimento em ter participado do reality show da Globo.

Durante sua participação no reality show, ela namorou Alberto Cowboy, que foi apontado como o vilão da edição. Após o programa, ela retornou para Taió, sua cidade natal, no interior de Santa Catarina, e se casou com o designer gráfico Antônio Amancio Neto, com quem está até hoje.

"Me arrependo de tudo"

Atualmente aos 39 anos, a ex-BBB afirmou, em suas redes sociais, que não sente nenhuma saudade da experiência na casa mais vigiada do Brasil. "Me arrependo de ter participado. Me arrependo de tudo aquilo que eu desejei e que eu não conheço hoje. Aprendi a não desejar o que eu não conheço", disse ela, no Instagram, através da caixinha de perguntas nos Stories.

"O ‘BBB’ foi para reafirmar o que eu realmente sou. Foi uma evolução pessoal para eu saber o que eu não quero para mim. Vivi lá dentro experiências fortíssimas com Deus. Pude entender o que eu não quero para a minha vida", explicou Bruna Tavares.

