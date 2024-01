Saiba por onde anda a ex-BBB Lia Khey, que virou meme nas redes sociais até hoje

Lia Khey, ex-participante do BBB 10, é lembrada até hoje pela sua participação no reality show, que aconteceu há quase 15 anos. Atualmente, aos 42, a ex-participante trabalha como artista plástica, e relembrou sua experiência após o confinamento.

Em entrevista à revista Caras, a ex-dançarina, que se formou em Artes Cênicas, descreveu o impacto da recepção das pessoas sobre os ex-BBBs, antes e nos dias de hoje. "Quando a gente saía do BBB ele era hype, mas ele não era como hoje. As pessoas hoje têm muito interesse na figura do Big Brother, mas principalmente por seguidores, é uma moeda de troca muito rápida", apontou.

Lia Khey, por sua vez, ressaltou a importância de ter participado do BBB, em sua vida pessoal e profissional. "Eu acho que a coisa mais bonita hoje na minha vida de aprendizado, é que eu, enquanto mulher preta, periférica, consigo olhar e ver que eu tenho um futuro como profissional que depende de mim e, que principalmente, eu posso ajudar outras mulheres", disse ela, que ainda reagiu ao fato de ter virado meme entre os internautas, diante do seu comportamento na casa mais vigiada do Brasil.

"Confesso que é um barato ser meme, estou super empolgada. Estão me usando horrores na internet e essa época do ano eu recebo bastante carinho, essa onda também reverbera na minha vida", disse ela, que ficou em quarto lugar no BBB 10. "Eu fico muito feliz, até tenho trabalhado por causa de meme, porque o Big Brother ainda me rende frutos, não só financeiros, mas também dentro da minha jornada pessoal", declarou.

