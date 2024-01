Wanessa Camargo, que atualmente participa do BBB 24, listou algumas dificuldades que vem enfrentando com a higiene, em meio ao confinamento com outras 25 pessoas. Ao longo da madrugada desta quarta-feira (10), a cantora revelou que não consegue lavar as partes íntimas.

Durante bate-papo com Yasmin Brunet, a filha de Zezé Di Camargo afirmou estar "odiando" tomar banho no programa, e que, segundo ela, tem sido ainda mais difícil porque ela levou maiô para usar no banho, o que dificulta a lavagem de sua genitália, por exemplo.

"Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete… Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [tentando cobrir com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", explicou Wanessa Camargo.

Bem-humorada, a namorada de Dado Dolabella ainda aproveitou para citar Viih Tube, que enfrentava dificuldades para tomar banho no BBB 21, e virou alvo de piada à época. "Agora entendo a Viih Tube. Viih Tube abraço para você", pontuou.

O post BBB 24: Wanessa Camargo revela dificuldades em manter higiene nas partes íntimas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.