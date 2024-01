BBB 24: Saiba qual é o signo de cada participante do reality show

O BBB 24 chegou chegando! Uma das grandes novidades da edição deste ano, é o número maior de participantes. Ao todo, 26 pessoas entraram na casa mais vigiada do Brasil para disputar o grande prêmio.

Diante de tantos competidores, é impossível conhecer a personalidade de todos eles em tão pouco tempo de reality. No entanto, é possível ter uma noção de como os participantes se comportarão no jogo, com base no signo de cada um.

Confira logo abaixo, qual é o signo de cada participante do BBB 24:

Marcus (Pipoca): Touro Deniziane (Pipoca): Touro Beatriz Reis (Pipoca): Touro Matteus (Pipoca): Gêmeos Yasmin Brunet (Camarote): Gêmeos Vanessa Lopes (Camarote): Câncer Leidy Elin (Pipoca): Câncer Fernanda (Pipoca): Câncer Giovanna Pitel (Pipoca): Leão Juninho (Puxadinho): Leão Davi (Puxadinho): Virgem Thalyta (Puxadinho): Virgem Nizam (Pipoca): Libra Michel (Puxadinho): Escorpião Vinicius Rodrigues (Camarote): Sagitário Lucas Pizane (Pipoca): Sagitário Lucas Henrique (Puxadinho): Sagitário Isabelle (Puxadinho): Sagitário Maycon (Pipoca): Aquário MC Bin Laden (Camarote): Aquário Wanessa Camargo (Camarote): Capricórnio Rodriguinho (Camarote): Peixes Alane (Pipoca): Peixes Lucas Luigi (Pipoca): Peixes Giovanna (Puxadinho) Peixes Raquele (Puxadinho) Peixes

Participantes do BBB 24 (Foto: TV Globo)

