Temporada de shows em 2024 tem boas promessas para gostos diferentes

O interesse e o cardápio de atrações internacionais no Brasil poucas vezes foi tão expressivo como em 2023. O ano chegou ao fim e deixou apresentações marcantes na memória dos brasileiros. Billie Eilish, Bruno Mars, Taylor Swift, Coldplay, RBD e Paul McCartney formam apenas uma parcela da list de grandes nomes que passaram pelo País.

A expectativa chega alta para 2024, que mal começou, mas já tem grandes turnês e festivais confirmados. O ano é um agrado para os ouvidos dos fãs de rock, que começam assistindo ao guitarrista Slash e terminam com uma apresentação da banda Iron Maiden.

Mas há atrações para todos os gostos: Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Karol G e o tenor italiano Andrea Bocelli também fazem shows no Brasil, assim como Eric Clapton, de volta ao País depois de mais de uma década.

Há, ainda, festivais aguardados que prometem movimentar o País: em março, SZA, Paramore, Blink-182 e Sam Smith se apresentam no Lollapalooza e, em setembro, Ed Sheeran, Ne-Yo e Imagine Dragons sobem ao palco do Rock in Rio.

Ainda sem atrações confirmadas, o Primavera Sound está marcado para 30 de novembro e 1º de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

