Netflix disponibiliza 1º trailer da série 'O problema dos 3 corpos'

A série de mistério da Netflix O problema dos 3 corpos ganhou o primeiro trailer. As imagens foram divulgadas no CES 2024, evento de tecnologia que ocorre em Las Vegas de 9 a 12 de janeiro. Os episódios têm estreia global marcada para 21 de março deste ano.

A produção da ficção científica é assinada pelos criadores de Game of thrones, David Benioff e D.B. Weiss, e por Alexander Woo, de True blood. O seriado é baseado nos livros da trilogia O problema dos três corpos, principal obra do autor chinês Cixin Liu.

A narrativa retrata a decisão fatídica de uma jovem na China dos anos 1960 que repercute no espaço e no tempo. Após as leis da natureza se revelarem inexplicavelmente, um grupo de cientistas une forças com um detetive pouco ortodoxo para enfrentar a maior ameaça da história da humanidade.

O seriado é estrelado por Alex Sharp, Benedict Wong, Eiza González, Jess Hong, John Bradley, Jonathan Pryce, Jovan Adepo, Liam Cunningham, Marlo Kelly, Rosalind Chao, Saamer Usmani, Sea Shimooka e Zine Tseng.

Confira: