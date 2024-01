Diretora e atriz Miriam Virna ministra oficinas gratuitas de teatro

O Projeto Teatro Sob o Céu oferece oficinas gratuitas de teatro. No total, a iniciativa terá três turmas programadas para os dias 20, 27 e 28 de janeiro, das 9h às 16h, na Casa da Cultura do Guará. A oficina Me escuta — Teatro para Iniciantes será ministrada pela diretora, atriz e produtora brasiliense Miriam Virna. As inscrições estão abertas e devem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado na bio do Instagram do projeto.

A oficina é voltada para pessoas acima de 18 anos com nenhum ou pouco contato com a linguagem teatral e que desejam se abrir para experiências de auto descoberta por meio de exercícios de palco. Serão 10 participantes por dia e cada aluno receberá, além da alimentação durante a oficina, uma ajuda de custo no valor de R$ 60.

A proposta é oferecer uma experiência imersiva voltada para dinâmicas e jogos que despertem novas percepções sobre si e sobre o outro. A iniciativa ainda pretende dar aos participantes a oportunidade de exercitar a escuta do outro em cena. “O meu desejo com essa oficina é criar oportunidade de encontro. As dinâmicas que idealizei trarão situações e jogos onde os participantes terão a chance de se perceberem sob novos pontos de vista. Além disso, haverá uma parte dedicada a estimular a escuta do outro, uma prática fragilizada nos dias atuais”, ressalta Miriam, em entrevista ao Correio.

A atriz e diretora acredita que a arte é essencial para o ser humano e afirma ser necessário criar espaços que dialoguem com a criatividade, como a oficina de teatro ofertada pela artista. “A arte, em qualquer forma de expressão, é alimento para mente e para alma. Sem a arte a gente vai se embotando, perdendo as nuances das cores do nosso jeito de ser. O mesmo acontece com o ato criativo. Ele é inerente ao ser humano. O que precisamos é dar oportunidade e criar espaço no nosso cotidiano para que sejamos criativos”.

Teatro Sob o Céu

O projeto Teatro Sob o Céu é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e idealizado pelo multiartista Cristian Lampert. Em 2023, a iniciativa deu vida ao espetáculo Me Escuta, com direção de Miriam Virna. “O projeto nasceu da ideia do meu parceiro artístico Cristian Lampert em produzir atividades artísticas e de formação voltadas para o público com menos acesso à cultura. E dentro dessa proposta, há a oficina, que foi pensada para aquele público que sempre teve curiosidade e vontade de ter uma experiência com o teatro, mas que nunca teve a oportunidade", explica a atriz.

Serviço

Oficina Me Escuta — Teatro para Iniciantes

Com Miriam Virna

Casa da Cultura do Guará. 20, 27 e 28 de janeiro, das 9h às 16h. Gratuito. Não recomendados para menores de 18 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel