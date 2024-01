Anitta e Melody lançam novo single "Mil Vezes — Remix"

O ano de 2024 mal começou e grandes novidades e parcerias musicais já chegaram com tudo. Após dois meses do lançamento de Mil veces, música da cantora carioca Anitta, estreia uma outra versão do single. O novo hit, intitulado Mil vezes — remix, foi produzido em parceria com a cantora Melody, e conta com o acréscimo de versos novos e influências do piseiro. Um lyric video inédito e especial também é disponibilizado no canal do youtube da carioca, Girl from Rio.

Além disso, enquanto a original mergulha no ambiente de um relacionamento tóxico, o remix na versão em português é leve e contagiante, com um toque de flerte em toda a letra. "A letra do remix é leve, divertida, puro flerte, sabe? Já grudou na minha cabeça, tô amando curtir essa", ressalta Anitta em material de divulgação. O título traduzido para o português também reflete a cultura brasileira e ritmos dançantes do Nordeste.

A parceria entre a cantora carioca mundialmente conhecida e a artista paulista promete grandes surpresas e música boa. Em material de divulgação, Melody explica sobre a experiência e processo de gravação. "Foi muito gratificante ver o resultado da música, ficou viciante. A Anitta me mandou um vídeo gravando a voz e achei muito empolgante a maneira que ela conduziu os vocais". E completa: "Acho que o meu toque foi realmente o piseiro pop e também a minha personalidade na música, creio que encaixou muito bem com o estilo da Anitta. A galera vai amar!".

O produtor responsável pela música, Rick Assunção, conta em material de divulgação que a criação de Mil vezes — remix foi pensada de forma a unir gêneros musicais distintos e formar um estilo inédito. "Tendo como base a música original, o remix traz referências do piseiro, que é um ritmo originalmente criado no nordeste do país. Então fizemos a junção dos dois estilos transformando um 'piseiro pop'", destaca.

Ficha Técnica: Mil vezes - remix

Composição: Anitta, Benjamin Falik, Samantha María Camara, Jorge Luiz Perez Jr., DJ Gabriel do Borel, Marcio Arantes, Pedro Wider Malcher, Elvin Jesus Roubert Rodriguez, Bella Angel

Produção musical: Rick Assunção

Mixagem: Amauri Honorato, Rick Assunção

Engenheiro de mixagem: Fabian Marasciullo