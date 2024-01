Ator de X-Men e Narcos morre aos 42 anos

O ator Adan Canto, que atuou na franquia X-Men e nas séries Narcos e Designated Survivor, morreu na segunda-feira (8/1), aos 42 anos, após um câncer no apêndice. A informação é do site Deadline.

Recentemente, Canto atuou nas duas primeiras temporadas da série A Faxineira, da HBO Max, como o protagonista e gangster Arman Morales. Ele não participou da terceira temporada devido aos seus problemas de saúde.

"Estamos com o coração partido ao saber do falecimento de Adan Canto. Um ator maravilhoso e querido amigo, ficamos honrados em tê-lo como parte das famílias Warner Bros. Television e Fox Entertainment desde sua estreia nos Estados Unidos em The Following, há mais de uma década", disse Fox e Warner Bros em comunicado enviado à imprensa norte-americana.

O ator nasceu na Ciudad Acuña, no México, mas foi criado no Texas, nos Estados Unidos, onde viveu até os 16 anos. Antes de estrelar como Kevin Williamson, na série The Following, seguiu carreira de cantor, guitarrista e participou de comerciais e programas de TV.

Canto também esteve do seriado Designated Survivor, no qual interpretou o vice-presidente eleito Aaron Shore. Em Narcos, com Wagner Moura, foi o político Rodrigo Lara Bonilla.

Já no filme X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, de 2014, Canto viveu o mutante Sunspot (Mancha Solar, nome do personagem brasileiro na franquia de heróis). Além desse, teve outros papéis importantes no cinema, como em 2 Hearts, Bruised e Agent Game.