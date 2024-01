Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (12/1)

A fronteira de teu ser

Data estelar: Marte e Júpiter em trígono

A fronteira de teu ser não é tua pele, essa é apenas a fronteira de teu espaço físico, mas nem só de corpo físico tua presença é feita, também da matéria de tuas emoções, de teus pensamentos e anseios, e nessa dinâmica a fronteira de teu ser se expande para muito além da pele, se irradiando do pessoal ao coletivo e te vinculando a correntes maiores e mais amplas que tua presença individual.

Portanto, a única e mais segura forma que sempre terás para crescer e progredir será ampliar teu raciocínio mental e emocional para te conectares com a dimensão coletiva, e assim, teu progresso agregará progresso também ao grupo de pessoas com que te relacionas e um dia, se para isso te preparares espiritualmente, tua presença individual agregará algo mais à humanidade inteira.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Escolha os assuntos que você quer dar conta com eficiência e rapidez e se dedique a esses durante o dia, você verá que o tempo será mais produtivo do que o normal. É dia de produtividade concreta, aproveite.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as ideias não são nunca postas em prática, elas vão congestionando a alma, porque, que outra utilidade teria nascer dentro de um corpo físico senão poder manifestar concretamente as ideias? Melhor fazer.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As emoções são absolutas, não deixam lugar à dúvida, é a dimensão mais confiável de nossa humanidade, a que nos revela com absoluta sinceridade. Não admira o quão difícil é para as pessoas lidarem com as emoções.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando as pessoas se entendem, é tudo uma maravilha, porque nada se compara ao poder de um grupo de pessoas que atuam em consonância, pelo menos temporariamente. A consciência grupal é o melhor de nossa humanidade.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pense menos e faça mais, pelo menos experimente essa regra no dia de hoje e depois veja se o resultado é mais satisfatório do que passar o dia inteiro ruminando possibilidades e se perdendo no meio dos dilemas. Experimente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Defenda suas ideias fazendo uso de exemplos práticos, mas se desapegando dos resultados, porque nada garante que a boa exposição irá convencer alguém a mudar seu ponto de vista. Defender ideias é edificante.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que tudo termine bem, os inícios precisam ser bem calculados, semeando boas intenções e se dedicando diariamente a tornar concretas as intenções. Dessa forma, mesmo que as coisas terminem, elas terminam bem.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Demonstre com seu exemplo o que você espera que as pessoas façam com você, mas não pretenda obter resultados imediatos com isso, apenas plante sementes que, em bons corações, criarão raízes e crescerão muito.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há tantas questões práticas a serem atendidas que não vai sobrar tempo para se envolver em qualquer tipo de discussão. Melhor assim, vai evitar desgaste e também aproveitar para dar o exemplo prático.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para desfrutar da liberdade pretendida, você não precisa avisar ninguém nem tampouco fazer alarde, apenas atuar de acordo com sua vontade, abrindo passagem e impondo suas regras, com alegria suave e serena.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre é possível agir de forma direta e transparente, há momentos em que o melhor é usar subterfúgios e indiretas na tentativa de conduzir os acontecimentos de acordo com sua vontade. Situação delicada.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que é feito em conjunto, somando forças, será sempre muito mais eficiente que todo o esforço que você faça pessoalmente, sem colaboração de ninguém. Apesar de todo mundo saber disso, poucos o praticam.