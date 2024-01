BBB 24: Rodriguinho é o novo líder e coloca três brothers "na mira"

O cantor Rodriguinho venceu uma prova de sorte e habilidade, na noite desta quinta-feira (11/1), e é o novo líder do Big Brother Brasil. Dando início a uma dinâmica inédita, Rodriguinho teve que escolher três participantes para ficar "na mira do líder". Um dos três nomes será o escolhido por ele na sexta-feira (12) para encarar o segundo paredão da edição.

Rodriguinho colocou Davi, Isabelle e Beatriz na "mira" para a próxima berlinda. O paredão será formado na sexta-feira e o segundo eliminado deixará o jogo no domingo (14).

24 participantes disputaram a prova. Apenas Giovanna ficou de fora, por indicação médica, após ter sofrido uma fratura no pé durante a última festa.

Os brothers se dividiram em quatro grupos, cada um com seis participantes. Primeiro, dois grupos se enfrentaram em um "mata a mata", em um desafio onde eles teriam que "entregar encomendas" do Mercado Livre. Os grupos vencedores de cada disputa passaram pela fase, onde 12 participantes disputaram. Foram eles MC Bin Laden, Juninho, Yasmin Brunet, Lucas Luigi, Vinicius Rodrigues, Lucas Henrique, do grupo amarelo; e Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane, do grupo azul.

Na disputa final, o grupo azul venceu e os seis participantes tiveram que escolher cartões secretos — e em um deles estava o prêmio da liderança. Rodriguinho escolheu o cartão premiado e é o novo líder.

O cantor escolheu para o VIP os participantes Matteus, Nizam, Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Pizane, Deniziane, Vinicius Rodrigues, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Dinâmica da semana

O segundo paredão do BBB 24 será triplo. Além do indicado pelo líder, o mais votado da casa vai para a berlinda e terá o poder de puxar outro competidor para encarar o paredão.

Segunda eliminação do BBB 24 ocorrerá no domingo (foto: Reprodução/Rede Globo)

Na tarde de sexta-feira será disputada a primeira prova do anjo — que terá o poder de proteger um amigo, além de ficar imune. O paredão será formado na noite de sexta, e a eliminação ocorrerá no domingo.