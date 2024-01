Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (14/1)

Lua Vazia

Data estelar: Lua Vazia das 6h58 de hoje até 0h30 de amanhã

Descansa, evita te obrigar hoje a ser eficiente nem tampouco te esforces demais para objetivar teus anseios, declara que hoje seja um dia fora do tempo, no qual te outorgas intencionalmente o sossego de um feriado prolongado, te desobrigando de quaisquer tarefas e rotinas, sem que isso te faça sentir culpa por te desviares das responsabilidades.

Aproveita que hoje, além de ser Lua Vazia o dia inteiro, também é sábado, e faz como os hebreus, para quem o sábado é o dia sagrado de descanso, no qual é ritualizado o abandono do esforço, porém, cuida para que o comportamento não seja apenas formal, mas uma intenção consubstanciada pela maneira de pensar e sentir também.

Só uma coisa é certa durante a Lua Vazia, mais vale lidar com tudo com despreocupação do que se deixar tomar pela ansiedade.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O dinheiro não há de se tornar uma justificativa que aprove ou desaprove seus projetos, esse fator será sempre importante e presente, mas neste momento em especial, você deve prestar mais atenção a outros valores.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É preciso colocar ordem na sala, para que as boas intenções não se transformem em promessas vazias. A ordem depende de se testarem os instrumentos antes de começar a utilizá-los, e se ajustar às circunstâncias.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo que doam, algumas verdades precisam ser postas sobre a mesa e esclarecidas da melhor maneira possível. É melhor fazer isso do que continuar carregando peso na alma. Procure aproveitar a oportunidade. Em frente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Use o que estiver ao seu alcance, mas não pretenda eficiência máxima num dia como hoje, apenas tente dar seu melhor, se desapegando o quanto possível dos resultados. Assim você ordenará um dia que poderia ser confuso.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O interesse é enorme, atrai muito a atenção, portanto, é necessário se preparar para entregar à altura da demanda e do interesse. Isso deixa sua alma com uma enorme responsabilidade sobre as costas. Procure dar um bom show.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não importa quão convincentes sejam suas justificativas por ter feito ou deixado de fazer o que fez, o que importa é que você não faça uso dessas justificativas para empurrar com a barriga o que de fato precisa ser feito.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que chama a atenção não é necessariamente algo que agregará benefícios a você, por vezes a alma se sente atraída por questão que são tão banais que, dentro de outro tipo de contexto, nunca chamariam sua atenção.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O fator humano é o único ingrediente imprevisível de suas estratégias, porque ainda que você imagine que se possa manipular as pessoas, e talvez isso seja mesmo possível, em algum momento todas são imprevisíveis.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É possível se enganar a respeito de alguém, e às vezes isso acontece por excesso de suspeitas, julgando as pessoas muito mal. É preciso consertar os julgamentos feitos de maneira errada e precipitada. Consertar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As avaliações precisam ser claras e repassadas uma e outra vez, para ajudar você a tomar decisões sábias. Procure se debruçar sobre as informações, evite se conformar com notícias superficiais, faça sua pesquisa.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para quem só observa e dá palpites, tudo parece simples e fácil de fazer, mas para quem está com as mãos na massa, não há palpite nem observação que ajude, a situação só evolui graças ao esforço concreto. Nada além.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As circunstâncias que o mundo impõe andam atrapalhando mais do que o habitual, se essa é uma questão que veio para ficar ou se trata de algo temporário, você comprovará nos próximos meses. Enquanto isso, adaptação.