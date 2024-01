Sessão da Tarde: 'Tomorrowland’ é exibido nesta sexta (12/1)

Tomorrowland - um lugar onde nada é impossível é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta sexta-feira (12/1), às 15h25. A aventura fantasiosa foi lançada em 2015 e é estrelada por George Clooney, Hugh Laurie e Britt Robertson. A produção está disponível no streaming da Disney+. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Tomorrowland - um lugar onde nada é impossível

O longa segue Casey Newton, uma adolescente com enorme curiosidade pela ciência. Certo dia, ela encontra um pequeno broche que permite que se transporte automaticamente para uma realidade paralela chamada Tomorrowland, repleta de invenções futuristas que visam o bem da humanidade. Ela logo busca um meio de chegar ao lugar e, no caminho, conta com a ajuda da misteriosa Athena e de Frank Walker, que esteve em Tomorrowland quando garoto, mas hoje leva uma vida amargurada.

O elenco de Tomorrowland - um lugar onde nada é impossível é formado por George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, Tim Mcgraw, Kathryn Hahn, Raffey Cassidy e Chris Bauer. A produção é dirigida por Brad Bird, que também assina o roteiro ao lado de Damon Lindelof. O longa está disponível no streaming da Disney+.