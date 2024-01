Sidney Magal fala sobre sua cinebiografia no Roda Viva de segunda

O programa Roda Viva recebe, pela primeira vez, o cantor e ator brasileiro Sidney Magal. A edição inédita vai ao ar nesta segunda-feira (15/1) a partir das 22h na TV Cultura. Magal aproveita a presença no programa para falar sobre a sua cinebiografia Meu sangue ferve por você, que será lançada ainda este ano. O longa retrata a história de amor do artista com Magali West. O cantor ainda divide detalhes da trajetória e da carreira bem sucedida que construiu.

O sucesso do cantor surgiu em 1970, ao apostar em um estilo cigano com elementos de disco e latinos. Entre os seus maiores hits estão Se te agarro com outro te mato, Meu sangue ferve por você, Sandra rosa madalena e Me chama que eu vou.

A bancada de entrevistadores é composta por Débora Miranda, editora-chefe da Billboard Brasil; Leandro Cacossi, apresentador e produtor da Rádio Eldorado; Rodrigo Ortega, editor de cultura do Estadão; Renata Simões, repórter do programa Metrópolis, da TV Cultura; e Fabricio Pellegrino, editor-chefe da Revista Caras. E os desenhos que serão exibidos em tempo real na edição são do cartunista Luciano Veronezi.