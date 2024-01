Inscrições abertas de cursos Flores do Cerrado para mulheres de baixa renda

Desenvolvido pela Comissão Especial de Direitos Humanos e Cidadania, o projeto social Flores do Cerrado está com inscrições abertas e gratuitas para a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Os cursos de corte, costura e técnicas de artesanato serão ofertados a partir do dia 15 de janeiro até 09 de fevereiro. As aulas serão ministradas no horário de 14h às 18h no Ponto de Cultura Economia Solidária, na Ch 05 Conjunto V lote 8D, Condomínio Gênesis.

Com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal o público alvo do projeto são mulheres de baixa renda. A iniciativa irá ofertar educadores capacitados para realizarem algumas atividades com os filhos e dependentes das alunas.

Nesse espaço, as crianças terão acesso à atividades recreativas, durante o horário em que elas estarão em aula.

Com duração total de dois meses, após esse período, o projeto Flores do Cerrado chega à cidade Estrutural, no mês seguinte, no mesmo horário de 14h às 18h. O curso na Estrutural será realizado na Chácara Santa Luzia nº 25, as inscrições estarão disponíveis em fevereiro.

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwObPKu6RS0wd2jvuyosqTGQb8FirnfBKb0u66OPied8Jzbg/viewform

Serviço:

Projeto social Flores do Cerrado

Duração do curso: de 15/01 a 09/02

Local: Ponto de Cultura Economia Solidária, Ch 05 Conjunto V lote 8D, Condomínio Gênesis - Sol Nascente

Horário: das 14h às 18h

Totalmente Gratuito