Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (15/1)

A tirania da maioria

Data estelar: Sol e Netuno em sextil

Há de se estar seriamente doente da cabeça e dos pés para não reconhecer, no íntimo do coração, os equívocos que cometemos e o quanto buscamos justificativas para legitimar nossos erros, em vez de aceitar que nos equivocamos. O problema é que, se reconhecermos o equívoco, temos também de nos responsabilizar pelo conserto.

Cientes de nossos equívocos, os minimamente saudáveis precisamos parar de buscar justificativas nos relatos de outras pessoas, tão equivocadas quanto nós, mas que lidam com os equívocos com naturalidade, como se a gente pudesse se sentar no sofá da sala com serenidade enquanto a casa inteira está sendo inundada por uma enchente. Sem a busca de justificativas anulamos a possibilidade de, se os equivocados se tornarem maioria, imponham sua tirania aos que estão certos.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os resultados são bons, produzem novas e variadas possibilidades, porém, é melhor se conter para não ficar se entretendo com a diversidade de caminhos. Continue você se dedicando a finalizar o que você começou. Aí sim!



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os bons encontros e as boas conversas acontecem sem prévio aviso, por isso é importante sempre se preparar para tudo sustentando o bom humor, a leveza e a boa disposição na maior parte do tempo, e sempre, se possível.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Algumas atitudes ousadas serão necessárias para continuar avançando, evite ficar no conforto do que anda dando certo e se lance na direção do incerto, porque só através da aventura e das apostas haverá avanço.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora há total chance de bom entendimento, porque as mentes se sintonizam em algo maior e mais amplo, um cenário no qual não há necessidade de empurrar-se mutuamente em busca de espaço e de voz. Melhor assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Na mesma medida em que as pessoas que servem de referência a você consigam colocar seus assuntos na trilha certa, isso aliviará também sua situação. A interdependência de tudo e de todos é a mais real realidade. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora não poupe você esforços sedutores para que tudo corra de acordo com seus planos, e preste atenção porque provavelmente as pessoas com que você anda tratando também precisam fazer o mesmo com você. Competição.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há dias em que a rotina, em vez de pesar, porque nada de interessante acontece, é a própria fornecedora de emoções vibrantes, mas que não desordenam os pensamentos, preservam tudo em bom e alegre funcionamento.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A sedução não se circunscreve à coreografia de atração afetiva e sexual entre as pessoas, também se desenvolve na arte de negociar, através da capacidade de conduzir verbalmente uma situação ao seu favor. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O descanso há de vir depois do cansaço, senão vira preguiça. O descanso é produto da constante necessidade de conforto, porque na maior parte do tempo nossa humanidade vive tensa com algo que nem sequer acontece.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Construa seus planos e estratégias, e não tenha pudor de pedir ajuda para isso, porque o que você começar a colocar em marcha agora terá repercussões bastante importantes a médio e longo prazo. A marcha.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As coincidências acontecem e a alma as registra como ocorrências misteriosas, que dão o sinal de que por trás da desordem generalizada há uma espécie de plano, algo maior que faz a roda do tempo girar e se manifestar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os momentos brilhantes não podem ser programados, acontecem justamente porque a gente não os organiza, é como se muitas coisas convergissem ao mesmo tempo e no mesmo lugar, o qual, no caso, seria você.