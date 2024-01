Emmy revela nesta segunda o melhor da TV e do streaming

Há grandes chances de que os principais vencedores deste ano não sejam inéditos, uma vez que Succession, que concorre em drama, levou a estatueta em 2022 e em 2020 - (crédito: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

Inicialmente prevista para setembro do ano passado, a cerimônia de entrega dos prêmios Emmy será realizada na noite desta segunda-feira (15/1), em Los Angeles, com transmissão ao vivo para o mundo todo. O adiamento ocorreu por causa das greves de Hollywood, que envolveram roteiristas e atores.

As principais categorias da premiação são divididas entre séries de drama e séries de comédia.

Há grandes chances de que os principais vencedores deste ano não sejam inéditos, uma vez que Succession, que concorre em drama, levou a estatueta em 2022 e em 2020, e que Ted Lasso foi a melhor comédia dos últimos dois anos.

A Maravilhosa Sra. Maisel, premiada em 2018, e The Crown, em 2021, também estão entre as finalistas, mas têm poucas chances.

Se houver alguma surpresa, a expectativa é de que fique por conta de The White Lotus ou O Urso.

Entre uma grande quantidade de sequências (séries lançadas em outros anos que apenas ganharam novas temporadas) há algumas novidades, como The Last Of Us, Andor e A Casa do Dragão (drama) e Wandinha e Jury Duty (comédia).

Minissérie

Há ainda a categoria de melhor minissérie, com Treta (Netflix), Dahmer - Um Canibal Americano (Netflix), Daisy Jones & The Six (Amazon Prime Vídeo), A Nova Vida de Toby (Star+) e Obi-Wan Kenobi (Disney+), além de outras produções em diferentes formatos, como os reality shows.

Concorrem produções que estrearam até maio de 2023. A votação ocorreu de junho a agosto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.