Renascer: confira 7 curiosidades sobre a versão original da novela

O remake de Renascer estreia no próximo dia 22 de janeiro de 2024, quando substitui Terra e Paixão. A trama será uma adaptação de Bruno Luperi, para o texto da versão original da novela, escrita por seu avô, Benedito Ruy Barbosa.

A trama de 1993, inclusive, marcou a primeira novela do escritor em horário nobre na TV Globo e conquistou muitos elogios de público e de crítica. Abaixo, separamos outras curiosidades sobre a versão original do folhetim. Confira!

O sucesso do casal de protagonistas, interpretados por Leonardo Vieira (José Inocêncio) e Patrícia França (Maria Santa), na etapa inicial da trama Renascer, levou à escolha de ambos para ser um casal romântico também em Sonho Meu, novela escrita por Marcílio Moraes e que fez parte do horário das 18h em 1993.

O personagem Damião, interpretado por Jackson Antunes na versão original de Renascer, foi inspirado em um ex-matador chamado "Seu Visita". Benedito Ruy Barbosa conheceu o homem durante uma viagem realizada à Bahia.

Damião, interpretado por Jackson Antunes na versão original de Renascer (Foto: Reprodução/Globo)

3. Atores famosos estrearam na Globo em Renascer

Jackson Antunes, Maria Luisa Mendonça, Marco Ricca, Paloma Duarte e Isabel Fillardis foram alguns dos atores famosos que fizeram sua estreia na TV Globo em Renascer (1993).

4. Bordão improvisado

O bordão marcante "É justo, é muito justo, é justíssimo", do personagem Belarmino, interpretado por José Wilker, teve origem em um momento de improviso. Na ocasião, o ator compartilhou que, ao esquecer suas falas durante a gravação de uma cena, optou por criar essa expressão para evitar o silêncio, transformando-a assim em uma característica distintiva de seu personagem.

"Sempre que eu podia eu falava ‘é justo, é muito justo, é justíssimo’. Isso me deu não só o sotaque da personagem, como um bordão, que até hoje as pessoas falam, e que foi puramente acidental", disse Wilker ao Memória Globo.

5. A novela teria outro nome

Inicialmente, o título planejado para a novela era "Bumba-Meu-Boi"; no entanto, após pesquisas de opinião realizadas pela TV Globo, a decisão foi tomada de renomear a trama como "Renascer".

6. Último capítulo foi dividido em dois dias

A exibição do capítulo final de Renascer foi dividida em dois dias, na sexta-feira e no sábado. Além disso, o último episódio foi reprisado integralmente no domingo, após o programa Fantástico. Essa alteração ocorreu devido à final do Campeonato Brasileiro daquele ano, que estava marcada para a sexta-feira, às 21h30, envolvendo Internacional e São Paulo. Como o capítulo final tinha uma duração de 80 minutos, a direção da emissora, reconhecendo a importância tanto da partida de futebol quanto da novela, decidiu dividir a exibição do último capítulo.

7. Renascer recebeu muitos prêmios

A novela Renascer recebeu diversos prêmios. Osmar Prado, por exemplo, conquistou o reconhecimento de melhor ator coadjuvante pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). A APCA também definiu Antonio Fagundes como melhor ator e Regina Dourado como melhor atriz coadjuvante de 1993, destacando sua interpretação como Morena. Jackson Antunes, no papel de Damião, foi premiado como revelação. Além disso, Renascer foi consagrada como a melhor novela daquele ano.

