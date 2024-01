Sessão da Tarde: 'Máquinas mortais’ é exibido nesta segunda (15/1)

Máquinas mortais é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (15/1), às 15h25. A aventura foi lançada em 2019 e é estrelada por Hera Hilmar, Robert Sheehan e Hugo Weaving. A produção está disponível no streaming da Telecine. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Máquinas mortais

Anos depois da Guerra dos 60 minutos. A Terra está destruída e, para sobreviver, as cidades se movem em rodas gigantes, conhecidas como Cidades Tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Quando Londres se envolve em um ataque, Tom é lançado para fora da cidade junto com uma fora-da-lei e os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida no planeta em risco.

O elenco de Máquinas mortais é formado por Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving, Leila George, Stephen Lang e Jihae Kim. A produção é dirigida por Christian Rivers e roteirizada por Peter Jackson e Philippa Boyens. O longa está disponível no streaming da Telecine.