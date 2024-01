Renascer: Globo encurta JN e transforma estreia em "filme"; entenda

A Globo está disposta a transformar Renascer, sua nova novela das nove, em um grande sucesso! A estreia do remake da obra de Benedito Ruy Barbosa será no dia 22 de janeiro e a emissora armou uma verdadeira ‘força tarefa’ para emplacar a trama.

Na segunda-feira, dia 22, a TV Globo decidiu encurtar o Jornal Nacional, seu principal noticioso, e exibirá um capítulo gigantesco da saga de José Inocêncio (Marcos Palmeira), logo no capítulo de estreia.

O telejornal entra no ar por volta de 20h30 e seguirá até 21h10. Renascer assume a faixa na sequência, e seguirá no ar até 22h50, com 80 minutos de duração do capítulo de estreia.

Para acomodar todos os produtos na grade, a Tela Quente foi cancelada neste dia. O ‘BBB 24’, entra no ar depois da novela e entregará para o Jornal da Globo, às 00h00. A programação segue normal na sequência.

