Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (16/1)

Assim é a vida!

Data estelar: Lua cresce em Áries

O entretenimento é necessário, porque ainda não sabemos pensar direito e precisamos gastar nosso precioso tempo com bobagens que nos distraiam, já que a mente, de toda maneira, se distrairá, porém, com a mesma força que precisamos nos entreter, também necessitamos pensar bem, porque sem pensar bem nossos relacionamentos degringolam na direção de se transformarem numa farsa, num fingimento que cabe numa fotografia bem emoldurada, mas que não se sustenta na realidade conceitual.

E aí mora o perigo, porque como é bastante difícil aceitarmos que grande parte de nossas vidas é fingimento, buscamos no mundo das bobagens bem emolduradas nos munir de opiniões mal fundamentadas, mas que nos servem para justificar que o equívoco talvez esteja certo, e que por isso seja possível o transformar na certeza de que: “Assim é a Vida!”



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pois bem, chegou a hora ariana de tomar as iniciativas pertinentes e colocar em marcha os acontecimentos, mesmo que de forma precipitada, porque é melhor suspender o suspense, do que lhe dar tempo suplementar de vida.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Questionar o que acontece e o que as pessoas oferecem, fará você ganhar um tempo precioso, que servirá para amadurecer melhor as opções que se colocaram sobre a mesa. Algumas são boas, outras nem tanto, só o tempo dirá.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O problema não é julgar, o funcionamento da mente pressupõe o julgamento para poder tomar decisões. Não, não é esse o problema. O problema é condenar com parcialidade o que acontece e a natureza das pessoas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando sua alma precisa se tornar coadjuvante do que as outras pessoas precisam colocar em marcha. Aproveite qualquer oportunidade que se apresentar para motivar e estimular as pessoas a agir.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A única e real maneira de você não ter de voltar uma e outra vez nos mesmos assuntos, cumprindo as mesmas tarefas, com as quais sua alma não tem nenhuma relação de simpatia, é você as desempenhar com absoluta perfeição.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O medo sempre estará à espreita, entre um pensamento e outro, porque é impossível ter certezas ou cultivar segurança absoluta a respeito do que o futuro trará. Crie você uma relação cordial de diálogo com o medo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você precisa testar suas ideias as expondo às pessoas sem que elas percebam que são suas ideias, falando delas como se fosse algo que anda acontecendo em outro lugar do mundo, algo que você viu nas redes sociais.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Muitos são os detalhes que neste momento precisam ser atendidos, porque quanto menos pontas soltas você deixar atrás de seus passos, mais livre e leve será o futuro que você terá de administrar, inevitavelmente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se a vida é uma brincadeira ou algo que deve ser levado a sério, essa decisão fica para o foro íntimo de cada ser humano, porque só nós, em nosso interior sabemos as dores e alegrias de cada dia. Só nós!



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure colocar um ponto final nessas questões que se arrastram há tanto tempo, que provavelmente nem sequer as pessoas envolvidas sabem ao certo como foi que tudo começou. Hora do ponto final. Fim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Haverá a oportunidade de expressar essas ideias que ficaram entaladas e se transformaram em emoções ressentidas, mesmo que desprovidas de qualquer conotação negativa. É preciso aproveitar e se expressar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Levar à prática o que tem sido conversado e acordado, não haveria melhor ideia do que essa para a semana em curso. Agora tudo depende apenas de sua boa vontade de seguir por esse rumo, abandonando a inércia. Em frente.