Emmy Awards: Succession, The Bear e Treta dominam a premiação

Na noite desta segunda-feira (15/1), foram revelados os vencedores da mais importante premiação da televisão norte-americana: o Emmy Awards. O evento agraciou o que de melhor foi lançado na tevê e streaming entre o final de 2022 e 2023. Succession, The bear e Treta dominaram as categorias de drama, comédia e minisséries, respectivamente, em uma noite de emoção e despedidas de grandes séries muito vitoriosas. Succession e The Bear conquistaram 6 prêmios, enquanto Treta levou 5.

Esta é a 75ª edição do prêmio e, pela primeira vez desde 2021, ocorre em outra data, passou de setembro de 2023 para janeiro de 2024 por conta da greve dos roteiristas e atores. A apresentação ficou a cargo do ator e comediante Anthony Anderson em uma premiação realizada no Peacock Theatre, em Los Angeles

Este ano marcou a despedida de Succession, Ted Lasso, Better call Saul, A maravilhosa Sra. Maisel, The crown e Barry e a estreia de algumas novas produções que podem ser dinastias como House of the dragon, Andor, The last of us, Jury Duty e Wandinha. Figurinhas carimbadas como Abbott Elementary, The White Lotus, Yellowjackets, O urso e Only murders in the building. Por isso, a emoção tomou a maioria das pessoas que subiram ao palco.













A cerimônia

Por ser a comemoração dos 75 anos da maior premiação da televisão dos Estados Unidos, a escolha foi por homenagear a história da televisão norte-americana. Os convidados para apresentar foram todos de séries icônicas e marcantes na trajetória das telinhas. Nomes de Sopranos, Martin, Grey’s ANatomy abriram os envelopes lado a lado com lendas como Carol Burnett e Danny DeVitto. ATores e atrizes que há muitos anos estão no show bussiness mostraram como eram quando

O momento mais emocionante da noite, no entanto não foi nenhuma premiação ou memória sobre a história da televisão. O famoso In Memorian, espaço dado para relembrar todos aqueles que morreram em 2023 teve um gosto agridoce, esta é a primeira vez que Mattew Perry, o eterno Chandler de Friends, aparece nos telões de uma grande premiação. O cantor Charlie Puth convidou o duo The War and Treaty para cantar See you again. Porém, em uma surpresa, os três emendaram na música tema de Friends no momento mais arrepiante da noite.

Tudo começou com uma das grandes vencedoras da noite: The bear. A primeira dama alada de ouro foi destinada a Ayo Edibiri, como melhor atriz coadjuvante em séries de comédia, consagrando-se vencedora nas três primeiras premiações que disputou este ano, Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Emmy. A próxima a ser chamada para o palco foi Quinta Brunson, vencedora de Melhor atriz de comédia. chorando, ela agradeceu pela oportunidade de viver de uma personagem cômica que ela mesma possibilitou ter vida, visto que é criadora, roteirista e produtora da série.

Em uma disputa completamente lotada de atrizes de The White Lotus, deu a lógica. Jennifer Coolidge foi a escolhida como Melhor atriz coadjuvante em drama, superando suas outras quatro colegas de série. Na ala masculina da mesma categoria, Matthew Macfadyen, também uma carta marcada, venceu o prêmio e se despediu do complicado, ardiloso e engraçado Tom Wambsgans de Succession.

Ainda em atuações coadjuvantes, Ebon Moss-Bachrach venceu ator coadjuvante em comédia em uma grande temporada de The bear. Seguido dele, outro ator de The bear assumiu ao palco: Jeremy Allen White foi escolhido como Melhor ator em comédia, ganhando pelo segundo ano seguido o prêmio mais importante da televisão. Os dois cravaram a dominância da série sobre o restaurante de Chicago nas categorias de atuação comédia.

Inaugurando a disputa por minisséries, Niecy Nash-Betts venceu Melhor atriz coadjuvante e em um discurso potente dedicou o prêmio a toda mulher preta ou parda que sofreu violência policial, citando nomes famosos como o de Breonna Taylor. Vale lembrar que Nash-Betts trabalha há décadas na televisão e esta é a primeira vez que ganha o Emmy. Na contramão, mas igualmente em um dos discursos mais inventivos da noite, Paul Walter Hauser de Black Bird venceu Melhor ator coadjuvante e decidiu rimar os nomes de todas as pessoas que queria agradecer. O ator superou intérpretes das minissérie Treta e Dahmer e levou um merecido prêmio pelo papel do criminoso real condenado, Larry Hall.

Lee Sung Jin seguiu as categorias vencendo primeiro prêmio de Treta, o de Melhor direção, afirmando aqua a série salvou a própria carreira e conta bancária. Também responsável pelo roteiro da minissérie, ele voltou a subir no palco para receber Melhor roteiro em minissérie iniciando a noite conquistadora do seriado de estreia da produtora A24 e distribuido pela Netflix.

Em outro bloco de comédia, Christopher Storer venceu Melhor direção e roteiro em comédia por The bear. Dessa forma o seriado foi convidado ao palco em todas as categorias que disputou, só não levando todos os prêmios possíveis, porque não estava disputando Melhor atriz de comédia.

A grande vencedora de drama, Succession, não levou apenas damas douradas de atuação. Jesse Armstrong ganhou melhor roteiro em episódio em uma das categorias mais disputadas da noite. Conor’s wedding, o terceiro da derradeira temporada, levou em cima de grandes episódios de The last of us, Better call saul e Andor. O mesmo episódio também levou direção, coroando, o também produtor, Mark Mylod, que ganhou o primeiro Emmy como diretor justamente na última temporada da série que ajudou a criar.

Em um dos momentos mais importantes da noite, outro grande artista foi reconhecido no palco do Peacock Theatre. Elton John venceu Melhor especial de Variedades ao vivo com Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium, o último show do cantor britânico em solo norte-americano da carreira. Com o feito ele se tornou um EGOT, vencedor dos quatro principais prêmios dos EUA, Emmy, Grammy, Oscar e Tony, um dos feitos mais difíceis de um artista de profusão internacional.

A dominação de Treta continuou com Steven Yeun, que venceu uma das categorias mais abertas da noite, superando o Dahmer de Evan Peters, e se tornando o Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para tevê desta edição do Emmy. A companheira e antagonista de cena de Yeun foi a próxima a subir no palco. Ali Wong se saiu vencedora na categoria Melhor atriz em em minissérie, antologia ou filme para tevê em uma disputa em que ela já era favorita desde que foi anunciada.

A participação de treta foi coroada com o prêmio de Melhor Minissérie. A série saiu com 5 das 7 que concorreu na noite desta segunda e se consagrou como a grande minissérie de 2023, levando praticamente todos os prêmios possíveis no Emmy, mas também no Globo de Ouro e Critics Choice Awards. O discurso de Lee Sung Jin mencionou desde a importância dessa série para tratar de saúde mental até agradecimentos para os três cachorros, mostrando de quais mãos que uma série tão diversa, interessante e até um pouco aleatória saiu.

As categorias principais de drama, como de praxe, ficaram para o final da cerimônia. Kieran Culkin abriu os caminhos para a noite de ouro de Succession. Muito emocionado, o ator, irmão de McCawley Culkin, está há mais de 20 anos trabalhando no audiovisual e venceu pela primeira vez. Quem o seguiu no palco, foi a irmã em cena Sarah Snook. A atriz australiana havia sido indicada outras duas vezes pela mesma personagem, só que na categoria de atriz coadjuvante em drama e ganhou justamente quando foi indicada à categoria principal na última temporada como a imprevisível Shiv Roy. A artista ainda dedicou o prêmio ao primeiro filho da qual estava grávida nas gravações. Kieran, que já tem dois filhos, pediu à esposa para ter mais um diretamente do palco.

No bloco final, o esperado ocorreu: The bear e Succession levaram os prêmios principais de, respectivamente, comédia e drama. Na ausência do diretor e criador, o que restou para The bear um beijo na boca de entre Matty Matheson e Ebon Moss-Bachrach, vale lembrar que a série concorria ainda pela primeira temporada e deve ser a grande vencedora no Emmy de 2024 também.

Uma das maiores séries de todos os tempos da televisão, Succession fechou o evento com a ovação que merecia pela as quatro temporadas irretocáveis que fez entre 2018 e 2023. O produtor e criador Jesse Armstrong entregou um discurso sóbrio, assim como foi toda série. Sério com pequenos toques cômicos, Armstrong fez história ao subir ao palco, após quatro anos 75 indicações e quatro vitórias na categoria principal, Succession é um clássico instantâneo que será lembrado por gerações.

A finalização da cerimônia não foi com The bear, Succession, Treta ou com algum dos apresentadores. O escolhido foi o discurso de Martin Luther King, em que ele contou para televisão norte-americana sobre o próprio sonho. Este sonho, por meio da tevê chegou a milhões de pessoas e mudou a história da televisão americana e a trajetória de vidas pretas em todo o mundo.

Jeremy Allen White, de 'The Bear', ganhou o prêmio de "Melhor ator principal em série de comédia" no 75º Emmy Awards (foto: Valerie Macon / AFP)

Vencedores do 75º Emmy Awards

Melhor série drama

Andor (Disney +)

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

A Casa do Dragão (HBO+)

The Last of Us (HBO+)

Succession (HBO+) (VENCEDORA)

The White Lotus (HBO+)

Yellowjackets (Paromount+ e Netflix)

Melhor série comédia

Abbott Elementary (Star+)

Barry (Amazon Prime Video)

The bear (Star+) (VENCEDORAO

Jury Duty (Amazon Prime Video)

Maravilhosa Sra. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Star+)

Ted Lasso (Apple TV)

Wandinha (Netlix)

Melhor minissérie, antologia ou filme para tevê

Treta (Netflix) (VENCEDORA)

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video)

A Nova Vida de Toby (Star+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Melhor ator drama

Jeff Bridges, por The old man

Brian Cox, por Succession

Kieran Culkin, por Succession (VENCEDOR)

Bob Odenkirk, por Better call Saul

Pedro Pascal, por The last of us

Jeremy Strong, por Succession

Melhor ator comédia

Bill Hader, por Barry

Jason Segel, por Shrinking

Martin Short, por Only murders in the building

Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Jeremy Allen White, por The bear (VENCEDOR)

Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para tevê

Taron Egerton, por Black bird

Kumail Nanjiani, por Bem-vindos ao clube da sedução

Evan Peters, por Dahmer: um canibal americano

Daniel Radcliffe, por Weird: the Al Yankovic story

Michael Shannon, por George & Tammy

Steven Yeun, por Treta (VENCEDOR)

Melhor atriz drama

Sharon Horgan, por Bad sisters

Melanie Lynskey, por Yellowjackets

Elisabeth Moss, por The handmaid's tale

Bella Ramsey, por The last of us

Keri Russell, por A diplomata

Sarah Snook, por Succession (VENCEDORA)

Melhor atriz comédia

Christina Applegate, por Disque amiga para matar

Rachel Brosnahan, por A maravilhosa sra. Maisel

Quinta Brunson, por Abbott elementary (VENCEDORA)

Natasha Lyonne, por Poker face

Jenna Ortega, por Wandinha

Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para tevê

Lizzy Caplan, por A nova vida de Toby

Jessica Chastain, por George & Tammy

Dominique Fishback, por Enxame

Kathryn Hahn, por Tiny beautiful things

Riley Keough, por Daisy Jones and the Six

Ali Wong, por Treta (VENCEDORS)

Melhor ator coadjuvante drama

F. Murray Abraham, por The white lotus

Nicholas Braun, por Succession

Michael Imperioli, por The white lotus

Theo James, por The white lotus

Matthew Macfadyen, por Succession (VENCEDOR)

Alan Ruck, por Succession

Will Sharpe, por The white lotus

Alexander Skarsgard, por Succession

Melhor ator coadjuvante comédia

Anthony Carrigan, por Barry

Phil Dunster, por Ted Lasso

Brett Goldstein, por Ted Lasso

James Marsden, por Jury duty

Ebon Moss-Bachrach, por The bear (VENCEDOR)

Tyler James Williams, por Abbott elementary

Henry Winker, por Barry

Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para tevê

Murray Bartlett, por Bem-vindos ao clube da sedução

Paul Walter Hauser, por Black Bird (VENCEDOR)

Richard Jenkins, por Dahmer: um canibal americano

Joseph Lee, por Treta

Ray Liotta, por Black bird

Young Mazino, por Treta

Jesse Plemons, por Amor & morte

Melhor atriz coadjuvante drama

Jennifer Coolidge, por The white lotus (VENCEDORA)

Elizabeth Debicki, por The crown

Meghann Fahy, por The white lotus

Sabrina Impacciatore, por The white lotus

Aubrey Plaza, por The white lotus

Rhea Seehorn, por Better call Saul

J. Smith-Cameron, por Succession

Simona Tabasco, por The white lotus

Melhor atriz coadjuvante comédia

Alex Borstein, por A maravilhosa sra. Maisel

Ayo Edebiri, por The bear (VENCEDORA)

Janelle James, por Abbott elementary

Sheryl Lee Ralph, por Abbott elementary

Juno Temple, por Ted Lasso

Hannah Waddingham, por Ted Lasso

Jessica Williams, por Shrinking

Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou filme para tevê

Annaleigh Ashford, por Bem-vindos ao clube da sedução

Maria Bello, por Treta

Claire Danes, por A nova vida de Toby

Camila Morrone, por Daisy Jones & the Six

Niecy Nash-Betts, por Dahmer: um canibal americano (VENCEDORA)

Merritt Wever, por Tiny beautiful things

Melhor direção drama

Benjamin Caron, por Rix road (Andor)

Dearbhla Walsh, por The prick (Bad sisters)

Peter Hoar, por Long, Long time (The last of us)

Andrij Parekh, por America decides (Succession)

Mark Mylod, por Connor's wedding (Succession) (VENCEDOR)

Lorene Scafaria, por Living+ (Succession)

Mike White, por Arrivederci (The white lotus)

Melhor direção em comédia

Bill Hader, por Wow (Barry)

Christopher Storer, por Review (The bear) (VENCEDOR)

Amy Sherman-Palladino, por Four minutes (A Maravilhosa Sra. Maisel)

Mary Lou Belli, por Don't touch my hair (The Ms. Pat Show)

Declan Lowney, por So Long, Farewell (Ted Lasso)

Tim Burton, por Wednesday's child is full of owe (Wandinha)

Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para tevê

Lee Sung Jin, por Figures of light (Treta) (VENCEDOR)

Jake Schreier, por The great fabricator (Treta)

Carl Franklin, por Bad meat (Dahmer: um canibal americano)

Paris Barclay, por Silenced (Dahmer: um canibal americano)

Valerie Faris & Jonathan Dayton, por Me-time (A nova vida de Toby)

Dan Tratchenberg, por O predador: a caçada

Melhor roteiro drama

Beau Willimon, por One way out (Andor)

Sharon Horgan, Dave Finkel & Brett Baer, por The prick (Bad sisters)

Gordon Smith, por Point and shoot (Better call Saul)

Peter Gould, por Saul gone (Better call Saul)

Craig Mazin, por Long, long time (The last of us)

Jesse Armstrong, por Connor's wedding (Succession) (VENCEDOR)

Mike White, por Arrivederci (The white lotus)

Melhor roteiro comédia

Christopher Storer, por System (The bear) (VENCEDOR)

Mekki Leeper, por Ineffective assistant (Jury duty)

John Hoffman, Matteo Borghese & Rob Tubovsky, por I know who did it (Only murders in the building)

Chris Kelly & Sarah Schneider, por Cary & Brooke go to an AIDS play (The other two)

Brendan Hunt, Joe Kelly & Jason Sudeikis, por So long, Farewell (Ted Lasso)

Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para tevê

Lee Sung Jin, por The birds don't sing, they screech in pain (Treta) (VENCEDOR)

Joel Kim Booster, por Orgulho & sedução

Taffy Brodesser-Akner, por Me-time (A nova vida de Toby)

Patrick Aison, por O predador: a caçada

Janine Nabers, por Stung (Enxame)

Al Yankovic & Eric Appel, por Weird: The Al Yanovic Story

Melhor especial de Variedades ao vivo

Halftime show of LVII Super Bowl

Chris Rock: Selective Outrage

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium (VENCEDOR)

The Oscars

75th Annual Tony Awards

Colaborou Davi Cruz