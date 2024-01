Elias Fontenele lança livro de poemas inspirados em filosofia

No dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, no Beirute da Asa Sul, o escritor e mestre em Filosofia e Metafísica Elias Fontele Dourado, 27 anos, lança o livro Os tempos cerrados. A obra traz poemas escritos em formato de soneto em que o autor remete às quatro estações do ano e, de forma metafórica, as associa com as quatro estações da consciência humana: metafísica, ontologia, existencialista e ética.

Em entrevista ao Correio, o autor diz que a obra relaciona o ser humano com o tempo. “O livro todo parte da premissa de que o tempo é uma constante que define o ser humano. Não há aprendizado sem tempo, não há transformação sem tempo. Para tudo há um tempo hábil, como a natureza nos mostra. Cada estação do ano indica o tempo do frio, do calor, da chuva, do florescer”, explica Elias.

O autor ainda fala sobre a relevância do livro para a poesia na contemporaneidade. “Creio que o livro dialoga com o contemporâneo também na medida que trata de assuntos urgentes, como a bioética, as questões climáticas, as crises de identidade e os problemas morais frente às guerras e demais conflitos políticos”, completa.

Elias finaliza com uma sugestão aos novos autores que desejam ingressar no mundo da poesia. “A poesia é uma forma de se aproximar dessas forças, de brincar com os seus segredos. Sugiro aos novos autores que se deixem inquietar pelo que há de admirável na natureza, pois é assim que aprendemos sobre a nossa própria. Como dizia Platão, há um impulso que nos move ao filosofar, que seria o assombro que o mundo causa, a perplexidade”, finaliza.

O livro de poemas em soneto conta com o apoio da FAC-DF e é de produção da Fontele Editora, uma empresa independente, fundada pelo cineasta Gustavo Fontele Dourado, irmão de Elias. O evento é gratuito e de classificação livre.

Serviço



Os tempos Cerrados

Lançamento dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, no Beirute da Asa Sul. Entrada Franca.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel