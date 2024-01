Anitta dá bronca em fã de Brasília que levantou cartaz com frase obscena

Durante o show Ensaios da Anitta em Brasília, a cantora Anitta se deparou com um cartaz no mínimo diferente e parou para dar uma bronca no responsável. O cartaz levantado por um fã continha a frase “chupa meu anal". Episódio ocorreu no Na Praia Parque, no último sábado (13/1).

“Primeiro, você está tampando a visão de todo mundo com esse papel”, reclamou. “Segundo: escrever um cartaz e atazanar a vida de todo mundo para escrever ‘chupa meu…’?” Em seguida, a plateia vaiou a atitude do fã.

A artista ainda pediu o cartaz, que foi entregue para a equipe dela, e disse, em tom irônico, que era muito lindo. “Vou guardar com muito amor”, disse. Os fãs gritaram para que ela rasgasse o papel, mas Anitta seguiu o show. Confira o momento:

