Forfun anuncia novas datas da turnê de reencontro com show em Brasília

A banda Forfun anunciou um reencontro com o público para celebrar os 23 anos de carreira. Após esgotar as primeiras datas da turnê Nós em poucos minutos, o grupo de pop rock de maior sucesso dos anos 2000 ampliou o tour pelo país. Por meio de uma postagem no Instagram realizada nesta segunda-feira (15/1), a banda carioca divulgou que incluiu uma apresentação em Brasília no dia 19 de julho, na Arena BRB Nilson Nelson.

Inicialmente, o grupo formado por Danilo Cutrim (voz e guitarra), Vitor Insensee (teclados, guitarra e vocal de apoio), Nicolas Fassano (bateria) e Rodrigo Costa (baixo e vocal de apoio) anunciou shows apenas no Rio de Janeiro e São Paulo. Com a expansão da turnê, a primeira apresentação está marcada para 14 de junho, em Vitória, Espírito Santo.

O Forfun passará também por Juiz de Fora, Minas Gerais; Manaus, Amazonas; Porto Alegre, Rio Grande do Sul; Florianópolis, Santa Catarina; Goiânia, Goiás; Belo Horizonte, Minas Gerais; Recife, Pernambuco; Belém, Pará; Salvador, Bahia; Fortaleza, Ceará; Curitiba, Paraná; e Santos, São Paulo.

"A turnê Nós está se expandindo e é tudo graças a vocês. Mal conseguimos explicar o quão empolgados e emocionados estamos em finalmente confirmar mais shows pelo Brasil! Vamos vibrar e levar a nossa história para mais cidades e nos conectar com vocês em cada uma delas", enfatizou a banda por meio de uma postagem no Instagram.







Venda de ingressos

As vendas dos shows anunciados iniciam nesta terça-feira (16/1), às 12h, no site da Eventim. Os ingressos variam de R$ 60 (cadeira superior) a R$ 195 (pista premium). Pacotes VIP também serão ofertados, intitulados Hot Sound e Hot Sound Nós, a partir de R$445.

As informações de vendas para o show de Manaus serão divulgadas em breve. E as datas de Belém e Salvador ainda não foram anunciadas.