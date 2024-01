BBB24: Rodriguinho massacra comportamento de Beatriz: "Muito forçado"

Sem papas na língua, ela disparou: "Primeiro, Lucas, eu sou assim. Eu tenho esse brilho, essa alegria, eu tô no ‘Big Brother’, eu cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Eu não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar…[…]", explicou. - (crédito: Reprodução/Globo/Globoplay) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Reprodução/ Globoplay Rodriguinho e Beatriz

Rodriguinho, no BBB24, em conversa com Juninho e Giovanna Pitel, detonou Beatriz. O pagodeiro afirmou que não acredita no comportamento "feliz" da sister.

‘Acho muito forçado’

"Eu acho forçado pra c*cete. Assim pela experiência que tenho com pessoas, acho muito forçado", começou ele.

"Todo mundo vê fora, é forçado só quando liga a câmera. Vê ela aqui agora, ela não tá fazendo aquilo agora. Entendeu o que tô dizendo?", concluiu.

Nesta segunda-feira (15), no ao vivo durante o quadro Sincerão, Beatriz humilhou Lucas, que mostrou incômodo com o comportamento da sister.

Sem papas na língua, ela disparou: "Primeiro, Lucas, eu sou assim. Eu tenho esse brilho, essa alegria, eu tô no ‘Big Brother’, eu cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Eu não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar…[…]", explicou.

Rodriguinho chamando Beatriz de forçada.

Ele gosta de alguém gente? Sério? Nao vi elogiar NINGUÉM ATÉ HOJE. Curuz #BBB24 pic.twitter.com/mDWg2RV5gU — BBBabi (@babi) January 15, 2024