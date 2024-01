BBB24: Wanessa muda de opinião sobre Davi e internautas criticam: "Cobra"

Reprodução/ Globoplay Wanessa Camargo

Wanessa Camargo, em conversa com Rodriguinho e Yasmin Brunet na cozinha da Xepa, no BBB24, nesta segunda-feira (15), deixou claro que não vê sentindo votar em Davi, caso ele retorne do paredão em que disputa com Beatriz e Lucas Pizani.

"O cara fez mó comida… Se o Brasil perdoar ele pelas falas problemáticas e ele voltar, quem sou eu pra poder julgar?", disparou ela.

Os internautas não engoliram a mudança de opinião na cantora, que já tinha dito que votaria outras vezes em Davi.

‘Cobra’

"Falsa, cobra, disse ontem que se ele voltasse, ela botaria ele de novo", "Wanessa não quer perder o cozinheiro dela", "Ela só fala em como o Davi faz comida", "Uai, ela queria votar nele", dispararam.

Após o quadro Sincerão, Davi acabou pedindo perdão para Nizam após barraco polêmico no último domingo (15), que dividiu opiniões.

"Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo. Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento", disparou.

FALSA COBRA disse ONTEM que se ele voltasse ela botaria ele de novo, ouviu a Isabelle o c trancou e tá com medo de ver ele voltando e saber que não tá tão bem assim — anyxdengo (@dramakittyz) January 16, 2024