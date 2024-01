O BBB 24 completou uma semana na noite de segunda-feira (15/1) e já caminha para a terceira eliminação da temporada. Em modo turbo, em que tudo ocorre mais rápido, Beatriz, Davi ou Pizane será o terceiro eliminado da edição nesta terça (16).

A enquete realizada pelo portal Uol, que conta com mais de 360 mil votos, apontou que uma das favoritas das redes sociais pode sair do programa, a Beatriz.

A disputa estaria entre Lucas Pizane e Beatriz, com o baiano chegando a 33% dos votos para ficar, enquanto Beatriz tem 30,61%. Davi é o mais votado com 36,39% dos votos.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis. Na parcial divulgada às 9h da manhã Pizane estava sendo eliminado com 16,97% dos votos. Beatriz tinha 33,34% e Davi 49,70%.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado do programa.