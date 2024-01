BBB 24: entenda o 'sincerão', dinâmica que substituiu o 'jogo da discórdia'

Ainda em modo turbo, com vários acontecimentos ao longo da semana, o BBB 24 teve nesta segunda-feira (15/1) uma nova dinâmica. O 'sincerão' substituiu o tradicional 'jogo da discórdia' e dá visibilidade para os protagonistas da semana.

Anteriormente, todos os participantes da casa podiam falar na dinâmica mas, agora, apenas o líder e os emparedados vão até o gramado para a dinâmica. Os outros brothers e sisters acompanharam tudo na TV da sala.

A grande diferença entre o 'jogo da discórdia' e o 'sincerão' é essa, o número de participantes e também quem tem o direito de réplica de uma afirmação.

Como foi a dinâmica

Participaram da dinâmica os emparedados Beatriz, Davi e Pizane, e Lucas Henrique, que é o líder, e eles deveriam selecionar um participante para uma palavra apontada por Tadeu Schmidt, como 'biscoitero' ou 'planta', por exemplo. Após selecioná-lo, eles colocavam a carinha deles em um quadro com um alvo e explicavam o motivo da escolha.

Caso a pessoa escolhida estivesse entre os participantes da dinâmica, ela tinha o direito de fazer uma réplica. Se fosse alguém da casa, apenas o emparedado/líder falava.

Quem é o biscoiteiro?

Na primeira parte da dinâmica, eles tiveram que apontar um participante 'biscoitero'. Lucas Henrique que indicou Beatriz ao paredão a chamou de 'biscoitera'. A vendedora retribuiu e também falou dele nesta parte. Davi escolheu Nizam enquanto Pizane escolheu Marcus Vinicius.

Quem é planta?

A segunda parte foi para definir quem é a 'planta' da casa. O líder definiu que era Raquele, Beatriz falou que é Vinicius, Davi escolheu Pizane, e Pizane escolheu Raquele.

Monte o seu pódio

Na terceira parte, cada um dos quatro participantes escolheu seu pódio, ou seja, com quem eles querem chegar na final.

Lucas Henrique: 1° lugar: Lucas Henrique, 2º lugar: Leidy Elin, 3º lugar: Vinicius

1° lugar: Lucas Henrique, 2º lugar: Leidy Elin, 3º lugar: Vinicius Beatriz: 1° lugar: Beatriz, 2º lugar: Deniziane, 3º lugar: Alane

1° lugar: Beatriz, 2º lugar: Deniziane, 3º lugar: Alane Davi: 1° lugar: Davi, 2º lugar: Isabelle, 3º lugar: Giovanna

1° lugar: Davi, 2º lugar: Isabelle, 3º lugar: Giovanna Pizane: 1° lugar: Pizane, 2º lugar: Fernanda, 3º lugar: Nizam

Quem não ganha o BBB?

Por fim, a dinâmica fez com que os quatro definissem alguém que não ganhará o programa e que justificassem a resposta. Lucas Henrique escolheu Davi, Beatriz escolheu Lucas Henrique, Davi também foi em Lucas Henrique e Pizane foi em Davi.

Motivo da mudança

A ideia da direção do programa para a mudança de formato é para que os brothers e sisters tentem resolver seus problemas no dia a dia da casa e não esperem até as segundas-feiras para falar o que sentem e pensam.

Não ficou claro se as afirmações serão as mesmas em todos os 'sincerões' ou se, assim como os 'jogos da discórdia, as dinâmicas vão mudar de semana para semana.